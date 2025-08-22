Adaptacja kultowej gry coraz bliżej – Netflix ujawnia zapowiedź i datę premiery "Splinter Cell: Deathwatch" 0

Po latach milczenia Sam Fisher powraca – tym razem w animowanej odsłonie. Netflix ujawnił oficjalny teaser Tom Clancy’s Splinter Cell: Deathwatch i potwierdził, że wyczekiwana premiera odbędzie się 14 października 2025 roku. Fani stealthu i militarnego thrillera mogą szykować się na solidną dawkę emocji.

Wczytywanie...

Deathwatch to animowana seria oparta na kultowej franczyzie Ubisoftu, która od czasu Splinter Cell: Blacklist (2013) pozostawała w uśpieniu. Tym razem Sam Fisher nie działa jednak sam – towarzyszy mu zupełnie nowa postać: Zinnia McKenna, grana przez Kirby Howell-Baptiste.

W głównej roli powraca Liev Schreiber, znany z Ray Donovan, który użycza głosu Fisherowi – tajnemu agentowi, który po raz kolejny staje na granicy prawa i chaosu.

Zwiastun, zaprezentowany podczas Anime NYC, prezentuje mroczną, deszczową sekwencję z udziałem Fishera, przerywaną dramatycznym głosem mówiącym, że kończy mu się czas. Ujęcia skrytobójców, strzelanin i brutalnej walki wręcz sugerują, że Deathwatch będzie pełnokrwistym thrillerem akcji z silnym naciskiem na skradanie, walkę o przetrwanie i polityczne napięcia.

Za produkcję odpowiada Derek Kolstad, twórca trylogii John Wick. To nazwisko samo w sobie jest gwarancją dynamicznej, stylowej akcji i niejednoznacznych bohaterów. Serial współtworzą Ubisoft i Netflix, którzy kontynuują swoją współpracę nad adaptacjami gier wideo – po sukcesach takich jak Castlevania, Arcane i Cyberpunk: Edgerunners.

Tom Clancy’s Splinter Cell: Deathwatch zadebiutuje 14 października 2025 roku, wyłącznie na Netfliksie.

Źrodło: Comingsoon