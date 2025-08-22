Wokulski i Łęcka na pierwszym zdjęciu z "Lalki". Zaskoczenie czy rozczarowanie? 0

Maciej Kawalski, reżyser m.in. Niebezpiecznych dżentelmenów, bierze na warsztat kolejną klasykę polskiej literatury. Trwają prace nad nową ekranizacją Lalki Bolesława Prusa, a do sieci właśnie trafiło pierwsze oficjalne zdjęcie z planu. Przedstawia ono parę głównych bohaterów: Izabelę Łęcką i Stanisława Wokulskiego.

Wczytywanie...

Na fotografii widzimy Kamilę Urzędowską w roli Izabeli – ubrana w elegancki, biały kostium, spogląda zamyślona w bok. Towarzyszy jej Marcin Dorociński jako Wokulski, który patrzy na nią z widoczną intensywnością – lekko uchylone usta i skupione spojrzenie mówią więcej niż słowa. Scena pełna napięcia, które doskonale oddaje charakter tej niełatwej relacji.

Wczytywanie... kadr z filmu Lalka

W roli romantycznego idealisty i przedsiębiorcy Wokulskiego zobaczymy Marcina Dorocińskiego, którego nie trzeba przedstawiać – widzowie znają go z takich produkcji jak Róża, Gambit królowej czy Niebezpieczni dżentelmeni. Partneruje mu Kamila Urzędowska, która zachwyciła widzów jako Jagna w Chłopach.

Nowa Lalka to również plejada innych znanych nazwisk: Agata Kulesza jako pani Meliton, Andrzej Seweryn jako Tomasz Łęcki, Marek Kondrat jako Ignacy Rzecki, Karolina Gruszka jako Florentyna, czy Cezary Żak jako Baron Dalski.

Zdjęcia do filmu realizowane są przede wszystkim w Warszawie, ale ekipa odwiedziła również Wrocław, Łódź i Paryż – miejsca kluczowe dla historii Wokulskiego i jego wewnętrznej przemiany. Data premiery filmu nie została jeszcze ujawniona, ale już teraz wiadomo, że będzie to jedna z najbardziej wyczekiwanych adaptacji lektury ostatnich lat.

Źrodło: GigantFilms