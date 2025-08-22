Josh O’Connor szykuje genialny skok w zwiastunie "The Mastermind" 0

Mubi opublikowało oficjalny zwiastun nadchodzącego filmu The Mastermind, napisanego i wyreżyserowanego przez Kelly Reichardt. W roli głównej występuje Josh O’Connor, który wciela się w JB Mooneya – bezrobotnego stolarza z Massachusetts lat 70., który decyduje się na swój pierwszy w życiu napad… na muzeum sztuki.

Wczytywanie...

Jak zdradza oficjalny opis filmu: kiedy sprawy wymykają się spod kontroli, życie JB zaczyna się rozpadać. I właśnie tę spiralę upadku z pozoru zwykłego człowieka pokazuje najnowszy zwiastun, który balansuje między dramatem, ironią i napięciem rodem z klasycznych filmów kryminalnych.

W obsadzie, obok O’Connora, znaleźli się także Alana Haim, Gaby Hoffman, John Magaro, Hope Davis i Bill Camp. Premiera filmu zaplanowana jest na 17 października.

The Mastermind miał swoją premierę na tegorocznym Festiwalu Filmowym w Cannes, gdzie zebrał pozytywne recenzje.

Źrodło: The Hollywood Reporter