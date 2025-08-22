Lista nominowanych do antynagród Węże 2025. "Akademia pana Kleksa" i "Quo Vadis" na szczycie 0
Popkulturowa Akademia Wszystkiego zaprezentowała nominacje do Węży, czyli filmowych antynagród. Prym wśród szczególnie nieudanych, zdaniem kapituły, tytułów wiodą Quo Vadis i Akademia pana Kleksa. Aktorskiego Węża mogą natomiast otrzymać m.in. Tomasz Kot, Magdalena Cielecka i Joanna Koroniewska.
Węże to antynagrody, którymi „honorowane” są najgorsze polskie filmy minionego roku. Statuetka została wymyślona przez krytyków filmowych – Kamila Śmiałkowskiego, Krzysztofa Spóra i Konrada Wągrowskiego. Pierwsza ceremonia odbyła się 1 kwietnia 2012 roku. W tym roku będzie miała miejsce 14. edycja.
Na szczycie niechlubnego zestawienia króluje historyczna animacja Quo Vadis w reżyserii Aniry Wojan i Roya Sukankana, która otrzymała aż 13 nominacji za "tytaniczną próbę obrzydzenia Noblowskiej prozy". Tuż za tym obrazem znalazła się Akademia pana Kleksa (10 nominacji) autorstwa Macieja Kawulskiego, którą "wyróżniono" za "zmarnowanie praktycznie wszystkiego – oczekiwań widzów, świetnej postaci, wybitnych aktorów i potencjału, który pewnie nie powtórzy się w polskim kinie przez lata".
Na trzecim miejscu są aż dwie produkcje z 7 nominacjami, obie Szymona Gonery – dramat obyczajowy Dziewczyna influencera, który uznano za "uroczy, nikomu niepotrzebny dowód, że można stworzyć opowieść o influencerowaniu równie pustą, nudną i mało wiarygodną jak samo influencerowanie" oraz Wieczór kawalerski będący "przypomnieniem, że "Kac Wawa" niczego polskich filmowców nie nauczył".
Główną nagrodę, czyli Wielkiego Węża, mogą zdobyć również dokument Budda, Dzieciak ‘98 oraz komedia kryminalna Jak ukradłem 100 milionów.
Nominacje aktorskie otrzymali m.in. Magdalena Cielecka ("Drużyna A(A), Joanna Koroniewska ("Dziewczyna influencera"), Dorota Stalińska ("Baby boom czyli Kogel Mogel 5"), Antoni Królikowski ("Jak ukradłem 100 milionów"), Mateusz Banasiuk ("Wieczór kawalerski") oraz duet Tomasz Kot i Sebastian Stankiewicz ("Akademia pana Kleksa").
Poniżej pełna lista tegorocznych nominacji:
Najgorsza reżyseria
- Maciej Barczewski – Supersiostry
- Szymon Gonera – "Wieczór kawalerski"
- Maciej Kawulski – "Akademia pana Kleksa"
- Krystian Kuczkowski, Budda – "Budda. Dzieciak ’98"
- Anira Wojan, Sukankan Roy – "Quo Vadis"
Najgorszy scenariusz
- Maciej Barczewski, Krzysztof Gureczny – "Supersiostry"
- Szymon Gonera – "Dziewczyna influencera"
- Szymon Gonera – "Wieczór kawalerski"
- Krystian Kuczkowski, Budda – "Budda. Dzieciak ’98"
- Justyna Łuczaj – Koński ogon
- Kacper Szymański – "Jak ukradłem 100 milionów"
- Anira Wojan – "Quo Vadis"
Najgorsza rola męska
- Mateusz Banasiuk – "Wieczór kawalerski"
- Budda – "Budda. Dzieciak ’98"
- Antoni Królikowski – "Jak ukradłem 100 milionów"
- Sobota – "Quo Vadis"
- Sebastian Stankiewicz – "Akademia pana Kleksa"
Najgorsza rola żeńska
- Karolina Bruchnicka – „Supersiostry”
- Magdalena Cielecka – „Drużyna A(A)”
- Olga Kalicka – „Dziewczyna influencera”
- Joanna Koroniewska – „Dziewczyna influencera”
- Joanna Opozda – „Wieczór kawalerski”
- Dorota Stalińska – „Baby boom czyli Kogel Mogel 5”
Najgorszy duet
- Tomasz Kot & Sebastian Stankiewicz – "Akademia pana Kleksa"
- Karina Rezner & Olga Kalicka – "Dziewczyna influencera"
- Sobota & byk – "Quo Vadis"
- Katarzyna Gałązka & Karolina Bruchnicka – "Supersiostry"
- Mateusz Banasiuk & Joanna Opozda – "Wieczór kawalerski"
Występ poniżej talentu
- Cała obsada – "Drużyna A(A)"
- Tomasz Kot – "Akademia pana Kleksa"
- Wojciech Malajkat – "Sami swoi. Początek"
- Eryk Lubos – Diabeł
- Dawid Ogrodnik – *Piep*zyć Mickiewicza*
- Michał Żebrowski – "Jak ukradłem 100 milionów"
Najgorszy sequel, prequel lub remake
- "Akademia pana Kleksa" (reż. Maciej Kawulski)
- "Baby boom czyli Kogel Mogel 5" (reż. Anna Wieczur)
- Fuks 2 (reż. Maciej Dutkiewicz)
- "Quo Vadis" (reż. Anira Wojan, Sukankan Roy)
- "Sami swoi. Początek" (reż. Artur Żmijewski)
- U Pana Boga w Królowym Moście (reż. Jacek Bromski)
Najbardziej żenująca scena
- Wszystkie żarty o kupie Ptaka Mateusza – "Akademia pana Kleksa"
- Influencer mówiący, że nie wolno być opiniotwórczym – "Budda. Dzieciak ‘98"
- Rapujący polonista – "Piep*zyć Mickiewicza"
- Rap na chmurce – "Quo Vadis"
- Granat rozwala sławojkę i obsmarowuje łajnem stojących – "Sami swoi. Początek"
Efekt specjalnej troski
- Bajkowy świat wyglądający jak z horroru – "Akademia pana Kleksa"
- "Polski" Nowy Jork z InPostem w tle – "Akademia pana Kleksa"
- Cenzura – "Dziewczyna influencera"
- Całokształt – "Quo Vadis"
- Moce Leny – "Supersiostry"
Najgorszy plakat
- "Dziewczyna influencera" (dystr. Kino Świat)
- "Jak ukradłem 100 milionów" (dystr. Forum Film Poland)
- Powołany 2 (dystr. Rafael Film)
- "Quo Vadis" (dystr. Rafael Film)
- "Wieczór kawalerski" (dystr. Monolith Films)
Najgorsze (najbardziej absurdalne) tłumaczenie tytułu zagranicznego
- "Dwie minuty do piekła" – org. Baghead (dystr. Kino Świat)
- "Kod zła" – org. Longlegs (dystr. Kino Świat)
- "Obsesja" – org. May December (dystr. M2 Films)
- "Pożeracz strachu" – org. Canceled (dystr. Velvet Spoon)
Najgorszy teledysk
- "Całkiem Nowa Bajka" ("Akademia pana Kleksa") – KLEKS/IGO/Kaśka Sochacka/Mrozu/Artur Rojek/Brodka/Ralph Kaminski/Bedoes2115/Sokół
- "Do miłości" (Quo Vadis) – Sobota
- "Kochana" (Quo Vadis) – The Dziemians
- "Moc nieba" (Quo Vadis) – Darek Malejonek
- "Miecz Miłości" (Quo Vadis) – Tomasz Szczepanik
O tym, kto otrzyma te niechlubne statuetki, dowiemy się podczas finałowej gali, która odbędzie się w ramach toruńskiego Festiwalu Fantastyki Copernicon 2025. Trzydniowe wydarzenie zaplanowano na 19-21 września.
Źrodło: facebook.com/nagrodyweze
