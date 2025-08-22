Lista nominowanych do antynagród Węże 2025. "Akademia pana Kleksa" i "Quo Vadis" na szczycie 0

Węże to antynagrody, którymi „honorowane” są najgorsze polskie filmy minionego roku. Statuetka została wymyślona przez krytyków filmowych – Kamila Śmiałkowskiego, Krzysztofa Spóra i Konrada Wągrowskiego. Pierwsza ceremonia odbyła się 1 kwietnia 2012 roku. W tym roku będzie miała miejsce 14. edycja.

Na szczycie niechlubnego zestawienia króluje historyczna animacja Quo Vadis w reżyserii Aniry Wojan i Roya Sukankana, która otrzymała aż 13 nominacji za "tytaniczną próbę obrzydzenia Noblowskiej prozy". Tuż za tym obrazem znalazła się Akademia pana Kleksa (10 nominacji) autorstwa Macieja Kawulskiego, którą "wyróżniono" za "zmarnowanie praktycznie wszystkiego – oczekiwań widzów, świetnej postaci, wybitnych aktorów i potencjału, który pewnie nie powtórzy się w polskim kinie przez lata".

Na trzecim miejscu są aż dwie produkcje z 7 nominacjami, obie Szymona Gonery – dramat obyczajowy Dziewczyna influencera, który uznano za "uroczy, nikomu niepotrzebny dowód, że można stworzyć opowieść o influencerowaniu równie pustą, nudną i mało wiarygodną jak samo influencerowanie" oraz Wieczór kawalerski będący "przypomnieniem, że "Kac Wawa" niczego polskich filmowców nie nauczył".

Główną nagrodę, czyli Wielkiego Węża, mogą zdobyć również dokument Budda, Dzieciak ‘98 oraz komedia kryminalna Jak ukradłem 100 milionów.

Nominacje aktorskie otrzymali m.in. Magdalena Cielecka ("Drużyna A(A), Joanna Koroniewska ("Dziewczyna influencera"), Dorota Stalińska ("Baby boom czyli Kogel Mogel 5"), Antoni Królikowski ("Jak ukradłem 100 milionów"), Mateusz Banasiuk ("Wieczór kawalerski") oraz duet Tomasz Kot i Sebastian Stankiewicz ("Akademia pana Kleksa").

Poniżej pełna lista tegorocznych nominacji:

Najgorsza reżyseria

Maciej Barczewski – Supersiostry

Szymon Gonera – "Wieczór kawalerski"

Maciej Kawulski – "Akademia pana Kleksa"

Krystian Kuczkowski, Budda – "Budda. Dzieciak ’98"

Anira Wojan, Sukankan Roy – "Quo Vadis"

Najgorszy scenariusz

Najgorsza rola męska

Mateusz Banasiuk – "Wieczór kawalerski"

Budda – "Budda. Dzieciak ’98"

Antoni Królikowski – "Jak ukradłem 100 milionów"

Sobota – "Quo Vadis"

Sebastian Stankiewicz – "Akademia pana Kleksa"

Najgorsza rola żeńska

Karolina Bruchnicka – „Supersiostry”

Magdalena Cielecka – „Drużyna A(A)”

Olga Kalicka – „Dziewczyna influencera”

Joanna Koroniewska – „Dziewczyna influencera”

Joanna Opozda – „Wieczór kawalerski”

Dorota Stalińska – „Baby boom czyli Kogel Mogel 5”

Najgorszy duet

Występ poniżej talentu

Najgorszy sequel, prequel lub remake

Najbardziej żenująca scena

Wszystkie żarty o kupie Ptaka Mateusza – "Akademia pana Kleksa"

Influencer mówiący, że nie wolno być opiniotwórczym – "Budda. Dzieciak ‘98"

Rapujący polonista – "Piep*zyć Mickiewicza"

Rap na chmurce – "Quo Vadis"

Granat rozwala sławojkę i obsmarowuje łajnem stojących – "Sami swoi. Początek"

Efekt specjalnej troski

Bajkowy świat wyglądający jak z horroru – "Akademia pana Kleksa"

"Polski" Nowy Jork z InPostem w tle – "Akademia pana Kleksa"

Cenzura – "Dziewczyna influencera"

Całokształt – "Quo Vadis"

Moce Leny – "Supersiostry"

Najgorszy plakat

"Dziewczyna influencera" (dystr. Kino Świat)

"Jak ukradłem 100 milionów" (dystr. Forum Film Poland)

Powołany 2 (dystr. Rafael Film)

(dystr. Rafael Film) "Quo Vadis" (dystr. Rafael Film)

"Wieczór kawalerski" (dystr. Monolith Films)

Najgorsze (najbardziej absurdalne) tłumaczenie tytułu zagranicznego

"Dwie minuty do piekła" – org. Baghead (dystr. Kino Świat)

(dystr. Kino Świat) "Kod zła" – org. Longlegs (dystr. Kino Świat)

(dystr. Kino Świat) "Obsesja" – org. May December (dystr. M2 Films)

(dystr. M2 Films) "Pożeracz strachu" – org. Canceled (dystr. Velvet Spoon)

Najgorszy teledysk

"Całkiem Nowa Bajka" ("Akademia pana Kleksa") – KLEKS/IGO/Kaśka Sochacka/Mrozu/Artur Rojek/Brodka/Ralph Kaminski/Bedoes2115/Sokół

"Do miłości" ( Quo Vadis ) – Sobota

) – Sobota "Kochana" ( Quo Vadis ) – The Dziemians

) – The Dziemians "Moc nieba" ( Quo Vadis ) – Darek Malejonek

) – Darek Malejonek "Miecz Miłości" (Quo Vadis) – Tomasz Szczepanik

O tym, kto otrzyma te niechlubne statuetki, dowiemy się podczas finałowej gali, która odbędzie się w ramach toruńskiego Festiwalu Fantastyki Copernicon 2025. Trzydniowe wydarzenie zaplanowano na 19-21 września.

