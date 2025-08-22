"The Pitt" powróci już niedługo - oto pierwszy zwiastun 2. sezonu 0

Serial The Pitt udowadnia, że medyczne produkcje wciąż są na topie. HBO Max Polska prezentuje pierwszy zwiastun drugiego sezonu tego serialu, który swój debiut może zaliczyć do niezwykle udanych, zbierając mnóstwo fantastycznych recenzji zarówno od widzów, jak i krytyków.

Serial The Pitt pokazuje codzienne wyzwania pracowników medycznych ratujących zdrowie i życie pacjentów szpitala w Pittsburghu w stanie Pensylwania. Każdy odcinek to jedna godzina z życia szpitalnego oddziału ratunkowego. W głównej roli doktora Michaela „Robby’ego” Rabinavitcha powraca świetny Noah Wyle.

Drugi sezon serialu zadebiutuje w serwisie HBO Max w styczniu 2026 roku. Jego akcja rozgrywać będzie się około dziesięciu miesięcy po wydarzeniach z pierwszego sezonu. Zobaczymy jak lekarze ze szpitala w Pittsburgu poradzą sobie z pacjentami w świąteczny dzień, jakim w Ameryce jest 4 lipca. Widzowie mogą spodziewać się wielu nagłych wypadków medycznych charakterystycznych dla okresu wakacji.

W nowym odcinkach Robby będzie zmagał się także z zespołem stresu pourazowego (PTSD) i nieśmiało szukał wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego. Dr Frank Langdon wróci zaś z odwyku na swój pierwszy dzień pracy. Do służby wróci również pielęgniarka Dana Evans.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Większość obsady oryginalnego sezonu powraca, w tym Wyle, Katherine LaNasa, Patrick Ball, Fiona Dourif, Taylor Dearden, Isa Briones, Supriya Ganesh, Shabana Azeez i Gerran Howell. Nie wraca zaś Tracy Ifeachor jako dr Heather Collins.

Źrodło: HBO Max Polska, Dark Horizons