"Dexter: Grzech pierworodny" anulowany – Showtime zaskakuje nagłą decyzją

To koniec, zanim zdążyło się na dobre rozkręcić. W zaskakującym zwrocie akcji, stacja Showtime ogłosiła anulowanie Dexter: Grzech pierworodny — prequela kultowego serialu o seryjnym mordercy z zasadami. Decyzja ta zapadła mimo wcześniejszych doniesień o przedłużeniu produkcji na drugi sezon.

Jeszcze w kwietniu tego roku fani świętowali zapowiedź kontynuacji, ale sytuacja za kulisami wyglądała inaczej. Produkcja nie miała ustalonego harmonogramu zdjęć, a projekt pozostawał w zawieszeniu, bez konkretnych planów na przyszłość.

Nie podano oficjalnej przyczyny decyzji, ale według źródeł, wpływ na nią miała strategia nowego kierownictwa po fuzji Skydance Television i Paramount Global. Prezes Skydance, Matt Thunell, zdecydował się przesunąć uwagę i zasoby na Dexter: Zmartwychwstanie – nadchodzącą kontynuację z udziałem Michaela C. Halla.

Według doniesień, Paramount jest blisko otwarcia writers’ roomu dla drugiego sezonu Zmartwychwstania, co oznacza, że świat Dextera wciąż żyje — choć w innym wydaniu, niż oczekiwali fani prequela.

Dexter: Grzech pierworodny zadebiutował w grudniu 2024 roku i zakończył emisję pierwszego (i jak się okazuje ostatniego) sezonu w lutym 2025. Główną rolę młodego Dextera Morgana zagrał Patrick Gibson!, a historia opowiadała o jego dojrzewaniu do roli “seryjnego mordercy z sumieniem” w realiach Miami lat 90.

Serial przedstawiał początek drogi Dextera – jego pierwsze zmagania z mrocznym pasażerem, relację z przybranym ojcem Harrym oraz początki pracy w laboratorium kryminalistycznym Miami Metro. W założeniu miał to być długofalowy projekt rozwijający mitologię postaci — zakończy się jednak po zaledwie 10 odcinkach.

Źrodło: Variety