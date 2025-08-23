Margot Robbie wróci jako Harley Quinn? Aktorka zabiera głos 0

John Cena już oficjalnie przeniósł się z DCEU do nowego DC Universe jako Peacemaker. Ale co z Harley Quinn? Czy Margot Robbie – jedna z najjaśniejszych gwiazd dawnego uniwersum DC – również powróci pod skrzydłami Jamesa Gunna?

Wczytywanie...

Choć Robbie przez lata zachwycała widzów jako charyzmatyczna i nieprzewidywalna Harley, jej przyszłość w nowym rozdziale DC wciąż pozostaje niepewna. Aktorka zadebiutowała jako Harley Quinn w Legionie samobójców z 2016 roku, potem wystąpiła w solowym Ptakach nocy (2020), a następnie ponownie pojawiła się w The Suicide Squad (2021), już w reżyserii Jamesa Gunna – obecnego współszefa DC Studios.

W rozmowie Robbie zdradziła, że… nic nie wie. Nie słyszałam nic – powiedziała, pytana o ewentualne plany DC względem jej powrotu. Mimo tego, aktorka nie ukrywa, że wciąż czuje silną więź z postacią.

Nigdy nie miałam dość Harley. Kocham ją bardzo głęboko. Zawsze miałam wobec niej wielkie nadzieje – jak wobec Batmana. To postać, która będzie żyć długo po tym, jak ja przestanę ją grać.

Choć brzmi to jak gotowość do powrotu, Robbie wykazuje się również dystansem i otwartością. Myślę, że muszę się nią podzielić – powiedziała, odnosząc się do możliwości obsadzenia nowej aktorki w roli ekscentrycznej antybohaterki.

Na razie nowy DCU skupia się głównie na Supermanie i nadchodzącym filmie The Brave and the Bold, który ma wprowadzić nowego Batmana – ale dopiero po premierze The Batman Part II Matta Reevesa, należącego do odrębnego uniwersum znanego jako The Batman Epic Crime Saga.

Źrodło: Variety