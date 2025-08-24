Osgood Perkins ma już nowy projekt - to kolejny horror 0
Osgood Perkins po sukcesie swoich ostatnich filmów nie planuje brać urlopu i już pracuje nad kolejnym projektem. Do kin nie wszedł jeszcze jego najnowszy horror Keeper, a filmowiec w swoich planach ma już następną produkcję grozy.
Kolejny film Perkinsa będzie nosił tytuł The Young People. Prace na jego planie rozpocząć mają się na początku października na terenie Kanady. Projekt określany jest mianem thrillera grozy o dojrzewaniu, którego akcja rozgrywać się będzie w gimnazjum. Dalsze szczegóły na temat potencjalnej daty premiery i obsady są owiane tajemnicą. Jak donoszą jednak zagraniczne media, prawdopodobnie w głównych bohaterów nie wcielą się znani aktorzy. Perkins stawia na zdolnych debiutantów.
The Young People opowie o Sue, która zaprzyjaźnia się z nową koleżanką z klasy o imieniu Kitty. Na początku wszystko wydaje się idealne, ale wkrótce Kitty zaczyna się dziwnie zachowywać i pojawiają się niepokojące „czerwone flagi”.
Perkins na swoim koncie ma udane projekty grozy tj. Kod zła, Małpa, a obecnie na swoją premierę czeka Keeper. Do polskich kin horror ten wejdzie 21 listopada.
Źrodło: ComingSoon
Komentarze 0