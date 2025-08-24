"The Institute" dostaje odnowienie na 2. sezon 0
Serial od MGM+ The Institute oparty na powieści Stephena Kinga dostał odnowienie na 2. sezon. Decyzję tą podjęto nieco ponad miesiąc od premiery pierwszej serii.
Drugi sezon The Institute, podobnie jak pierwszy, składać ma się z ośmiu epizodów.
Debiut projektu uznawany jest za najlepszą premierę w historii MGM+. King jest zaangażowany w projekt jako producent wykonawczy.
12-letni Luke Ellis budzi się w pokoju do złudzenia przypominającym jego własny, tyle że bez okien. Wkrótce orientuje się, że trafił do tajemniczego Instytutu i nie jest jedynym dzieciakiem, którego tu uwięziono. To miejsce odosobnienia dla nastolatków obdarzonych zdolnościami telepatii lub telekinezy. W Instytucie zostaną poddani testom, które wzmocnią ich naturalną, choć nadprzyrodzoną moc. Opiekunowie nie mają skrupułów – grzeczne dzieci są nagradzane, nieposłuszne – surowo karane. Wszyscy jednak, prędzej czy później, trafią do drugiej części Instytutu, a stamtąd nikt już nie wraca. Gdy kolejne dzieci znikają w Tylnej Połowie, Luke jest coraz bardziej zdesperowany. Musi uciec i wezwać pomoc. Tylko że nikt dotąd nie uciekł z Instytutu. Jego kroki krzyżują się z ledwo przybyłym do miasta byłym policjantem Timem Jamiesonem.
W pierwszym sezonie wystąpili Ben Barnes, Mary-Louise Parker, Joe Freeman oraz Simone Miller, Fionn Laird, Jason Diaz i Jane Luk. Casting do 2. sezonu zostanie ogłoszony w późniejszym terminie.
Wypuszczeni na wolność, ale ścigani, na uciekinierów z Instytutu czekają nowe niebezpieczeństwa […]
Źrodło: Deadline
