"The Institute" dostaje odnowienie na 2. sezon 0

Serial od MGM+ The Institute oparty na powieści Stephena Kinga dostał odnowienie na 2. sezon. Decyzję tą podjęto nieco ponad miesiąc od premiery pierwszej serii.

Wczytywanie... kadr z serialu "The Institute"

Drugi sezon The Institute, podobnie jak pierwszy, składać ma się z ośmiu epizodów.

Debiut projektu uznawany jest za najlepszą premierę w historii MGM+. King jest zaangażowany w projekt jako producent wykonawczy.

12-letni Luke Ellis budzi się w pokoju do złudzenia przypominającym jego własny, tyle że bez okien. Wkrótce orientuje się, że trafił do tajemniczego Instytutu i nie jest jedynym dzieciakiem, którego tu uwięziono. To miejsce odosobnienia dla nastolatków obdarzonych zdolnościami telepatii lub telekinezy. W Instytucie zostaną poddani testom, które wzmocnią ich naturalną, choć nadprzyrodzoną moc. Opiekunowie nie mają skrupułów – grzeczne dzieci są nagradzane, nieposłuszne – surowo karane. Wszyscy jednak, prędzej czy później, trafią do drugiej części Instytutu, a stamtąd nikt już nie wraca. Gdy kolejne dzieci znikają w Tylnej Połowie, Luke jest coraz bardziej zdesperowany. Musi uciec i wezwać pomoc. Tylko że nikt dotąd nie uciekł z Instytutu. Jego kroki krzyżują się z ledwo przybyłym do miasta byłym policjantem Timem Jamiesonem.

W pierwszym sezonie wystąpili Ben Barnes, Mary-Louise Parker, Joe Freeman oraz Simone Miller, Fionn Laird, Jason Diaz i Jane Luk. Casting do 2. sezonu zostanie ogłoszony w późniejszym terminie.

Wypuszczeni na wolność, ale ścigani, na uciekinierów z Instytutu czekają nowe niebezpieczeństwa […] zdradza Stephen King.

Źrodło: Deadline