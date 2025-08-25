"Kontinental '25" - komiczna 'komedia ludzka' Radu Jude! Inspirację czerpał od Roberto Rosselliniego! 0

Nowy film Radu Jude to jak mówi sam reżyser: komiczna, niemal Balzacowska "komedia ludzka". W Kontinental '25 jest charakterystyczna dla Jude ironia oraz absurdalny humor, ale też poczucie winy i dylematy moralne, z którymi boryka się główna bohaterka. Wyjściem do opowiedzenia tej historii był artykuł, który reżyser przeczytał wiele lat temu w rumuńskiej prasie, a także film Roberto Rosselliniego Europa '51.

Nowy film Radu Jude Kontinental '25 to pełna ironii i czarnego humoru opowieść o problemach, jakie trawią nie tylko Rumunię, ale i całą Europę. Pomysł na film powstał w głowie reżysera kilka lat temu, po przeczytaniu pewnego artykułu w prasie. Został jednak odłożony na czas nieokreślony. Jednak ta historia wciąż krążyła Jude po głowie, zwłaszcza w miarę jak w Rumunii pogłębiał się rozwój rynku nieruchomości i nierówności. Pomimo rosnącego PKB, przepaść między bogatymi a biednymi tylko się pogłębiała, co jest bardzo niepokojące.

Drugim ważnym powodem, dla którego reżyser wrócił do projektu, był impuls jaki przyszedł do niego po obejrzeniu filmu Roberto Rosselliniego Europa '51. Radu Jude zawsze podkreśla, że jego projekty i opowiadane historie potrzebują również konkretnej formy, a nie tylko narracji. W przypadku filmu Kontinental '25 takim bodźcem był film Rosselliniego.

Uderzyła mnie jego tematyka – kobieta dręczona poczuciem winy, poszukująca odkupienia. Dostrzegłem paralele z moją historią i postanowiłem zgłębić te wątki, ale w sposób mniej metafizycznie tragiczny, a bardziej osadzony w bardzo współczesnym połączeniu komedii i dramatu – mógłbym powiedzieć, że mój film jest swego rodzaju karykaturą Rosselliniego.

tak reżyser mówi o kluczowym wpływie Rosselliniego na swój film

Akcja nowego filmu Radu Jude rozgrywa się w stolicy Transylwanii – Klużu. Orsolya pracuje tam jako komorniczka i ma do rozwiązania sprawę Iona. Mężczyzna jest byłym sportowcem, który popadł w alkoholizm i bezdomność, od dłuższego czasu nie mogąc znaleźć sobie stałego schronienia.

Z piwnicy, którą tymczasowo zajmuje, też musi się wynieść, ponieważ w niedługim czasie w tym miejscu powstanie luksusowy hotel Kontinental. Przeprowadzona przez Orsolyę eksmisja ma jednak tragiczne konsekwencje. Wydarzenia te bardzo mocno wpływają na kobietę, pogrążając ją w poważnym kryzysie egzystencjalnym. Orsolya musi się skonfrontować z poczuciem winy oraz z pytaniami o odpowiedzialność jednostki w coraz bardziej opresyjnej, także pod względem ekonomicznym, rzeczywistości.

Kontinental '25 w kinach od 3 października.

Źrodło: Aurora Films