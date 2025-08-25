Warner Bros. szykuje film o Kobe Bryancie 0

Warner Bros. pracuje nad filmem o Kobe Bryancie zatytułowanym "With the 8th Pick". Projekt jest wciąż w fazie rozwoju, a scenariusz w wersji roboczej przygotowali Alex Sohn i Gavin Johannsen!

Wczytywanie...

Jak wynika z pierwszych raportów dotyczących tego projektu, nie będzie to klasyczny film biograficzny. Twórcy opisują go jako "thriller draftowy", którego akcja rozgrywa się w ciągu dwóch tygodni poprzedzających draft NBA w 1996 roku. Historia ukazana zostanie oczami Johna Nasha, ówczesnego GM New Jersey Nets, oraz nowego trenera Johna Calipariego, którzy rywalizowali o zakontraktowanie młodego Bryanta. Problem? Nets nie mogli pozwolić sobie finansowo na taką transakcję, a Bryant był oddanym fanem Lakers. Na dodatek jego kontrakt z Adidasem był znacznie bardziej opłacalny w Los Angeles niż w New Jersey.

Film ma przypominać w tonie Air Bena Afflecka – produkcję, która uczyniła z kontraktów na buty prestiżowy dramat i zarobiła na całym świecie 90 mln dolarów. W przypadku "With the 8th Pick" Kobe Bryant i jego ojciec Joseph "Jellybean" Bryant mają być w samym centrum wydarzeń.

Na razie nie podano obsady ani reżysera. Co sądzicie o tym projekcie?

Źrodło: World of Reel