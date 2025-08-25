Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Nicolas Cage prowadzi rozmowy w sprawie nowego sezonu "Detektywa" 0

Nicolas Cage jest brany pod uwagę do głównej roli w nadchodzącym piątym sezonie antologii kryminalnej HBO – Detektyw. Szczegóły w dalszej części artykułu.

Wczytywanie... "Stara szkoła"

Według "Deadline", Nicolas Cage jest przymierzany do roli Henry’ego Logana – detektywa z Nowego Jorku. Akcja zostanie osadzona w rejonie Jamaica Bay w Nowym Jorku. Gwiazdor już od jakiegoś czasu był łączony z nowym sezonie kultowego serialu kryminalnego, ale wciąż nie została podpisana umowa na występ w projekcie.

Scenarzystką i showrunnerką nowego sezonu pozostaje Issa Lopez, która po udanym powrocie serii w czwartym sezonie Detektywa z Jodie Foster i Kali Reis, ponownie przejmuje stery. Zdjęcia mają rozpocząć się w przyszłym roku, a premiera zaplanowana jest na 2027. Lopez zdradziła, że nowy sezon będzie miał pewne powiązania z wydarzeniami z ostatniej serii, ale generalnie ma to być "nowa historia, nowi bohaterowie, wszystko od nowa".

Dla przypomnienia w oryginalnym sezonie wystąpili Matthew McConaughey i Woody Harrelson. W kolejnych gwiazdami byli między innymi Colin Farrell, Rachel McAdams, Vince Vaughn i Taylor Kitsch, Mahershala Ali i Stephen Dorff.

Co sądzicie o pomyśle zaangażownia Cage’a do nowego sezonu?

Źrodło: Deadline