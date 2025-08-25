Filmowa adaptacja "Gears of War" wciąż w fazie tworzenia scenariusza 0

Filmowa adaptacja kultowej serii gier "Gears of War" od The Coalition nadal powstaje, jednak scenariusz jest cały czas w trakcie pisania. Serię gier zapoczątkowano w 2006 roku, a już w tym tygodniu na PS5 trafi remaster. Natomiast nowa odsłona gry ma pojawić się w 2026 roku.

Prawa do ekranizacji serii gier przejął Netflix w 2022 roku, a reżyserią ma zająć się David Leitch. W rozmowie z "The Hollywood Reporter" Leitch oraz jego żona będąca producentką, czyli Kelly McCormick zdradzili, że współpracują ze scenarzystą Jonem Spaihtsem.

Piszemy teraz z Jonem Spaihtsem i jesteśmy tym naprawdę podekscytowani. Jest w tym sporo energii ze strony The Coalition i Netflixa, bo The Coalition wypuszcza grę w 2026 roku. Nie zdążymy z premierą filmu dokładnie wtedy, ale może zrobimy coś, co będzie istotne dla premiery nowej gry. To okazja dla Davida, aby nakręcić film wojenny, czego jeszcze nie zrobił, i na swój własny sposób stworzyć coś z gatunku science fiction, bazując na ukochanej marce.

powiedziała McCormick

Na razie nie podano szczegółów obsady, jednak nie od dzisiaj wiadomo, że mocno zainteresowany występem w filmie jest Dave Bautista. Aktor co prawda nie został jeszcze ogłoszony, jako członek obsady, ale możliwe, że już niebawem to nastąpi.

Źrodło: The Hollywood Reporter