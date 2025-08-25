Zwiastun "Narodzenie Pańskie. Zero A.D." - poznaj na nowo historię najbardziej niezwykłej ucieczki w historii ludzkości 0

Monolith Films prezentuje pierwszą polską zapowiedź religijnej produkcji Narodzenie Pańskie. Zero A.D.., za reżyserię którego odpowiada Alejandro Monteverde, twórca głośnej biografii Sound of Freedom. Dźwięk wolności. Poznaj na nowo serię wydarzeń, które doprowadziły do powstania chrześcijaństwa.

Gdy Maria z Nazaretu, żona Józefa, rodzi syna, któremu daje na imię Jezus, nie spodziewa się jak dramatyczna czeka ją walka. Herod, król Judei na wieść o narodzinach chłopca, który według legendy ma zostać nowym królem żydowskim, wydaje rozkaz zgładzenia wszystkich dzieci płci męskiej powitych ostatnio w Betlejem. Świeżo upieczeni rodzice wraz z maleńkim Jezusem muszą uciekać przed oddziałami Heroda, które przeczesują okolicę w poszukiwaniu nowonarodzonego Mesjasza. Herod nie spocznie, póki nie wyeliminuje wszystkich, którzy mogą zagrażać jego królewskiej władzy.

Patrząc po opublikowanym materiale historia ratowania malutkiego Mesjasza przedstawiona zostanie w dość mroczny sposób.

Monteverde zebrał w swojej produkcji znakomitą obsadę. W rolach głównych występują Deva Cassel jako Maria, Jamie Ward jako Józef oraz Jim Caviezel jako król Herod. Partnerują im Sam Worthington, Ben Mendelsohn, Gael Garcia Bernal, David Harewood oraz James Oliver Wheatley. Dla Cavaziela wcielającego się w Heroda to kolejna rola w filmie religijnym. Dwie dekady temu sportretował on Jezusa w kontrowersyjnym obrazie Mela Gibsona Pasja.

Narodzenie Pańskie. Zero A.D. wejdzie do polskich kin 25 grudnia.

Źrodło: Monolith Films