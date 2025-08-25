Zamaskowany zabójca kontra opiekunka w zwiastunie "Night of the Reaper" 0

Shudder prezentuje oficjalny zwiastun Night of the Reaper, nadchodzącego slashera, którego reżyserem jest kanadyjski filmowiec Brandon Christensen. Film trafi do sieci 19 września.

Akcja filmu rozgrywa się w latach 80. ubiegłego wieku. Spokojne przedmieścia, studentka Deena powraca do rodzinnego domu i niechętnie podejmuje pracę jako opiekunka do dzieci. Tej samej nocy miejscowy szeryf otrzymuje tajemniczą przesyłkę, która wciąga go w złowrogie polowanie na rozpoczynające zabawę w kotka i myszkę z niebezpiecznym zabójcą. Gdy poszlaki wychodzą na jaw, Deena zostaje uwikłana w koszmarną tajemnicę, której może nie przeżyć.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Reżyserem i producentem filmu jest Brandon Christensen, który napisał scenariusz wspólnie z Ryanem Christensenem. Według Brandona, film ma ten sam klimat co Dom diabła Ti Westa i When A Stranger Calls z 1979 roku. Reżyser zajął się również efektami wizualnymi filmu. Do jego najważniejszych dzieł należą Poroniony, Z i Marionetki.

W rolach głównych występują Jessica Clement, Ryan Robbins, Summer H. Howell, Matty Finochio, Ben Cockell, Savannah Miller i Susan Serrao. Film został wyprodukowany przez Davida Hiatta, Matta Monjouridesa i Michaela Petersona. W skład zespołu kreatywnego wchodzą również autor zdjęć Clayton Moore i projektantka kostiumów Tracey Graham, a także kompozytorzy David Arcus, Terry Benn i Michelle Osis.

