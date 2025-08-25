Kolejny spin-off "Yellowstone" z tytułem i główną obsadą - poznajcie szczegóły 0

Ranczerska franczyza Taylora Sheridana zapoczątkowana serialem Yellowstone ciągle się poszerza. Poznaliśmy nowe informacje na temat kolejnej produkcji należącej do tego świata. Następna odcinkowa produkcja opowie o Beth Dutton i Ripie Wheelerze.

Cole Hauser i Kelly Reilly, kadr z serialu "Yelowstone"

W bohaterów tych wcielą się ponownie Kelly Reilly i Cole Hauser. Produkcja zadebiutuje jako The Dutton Ranch.

Ranczo Duttonów. Dom Beth Dutton (Reilly) i Ripa Wheelera (Hauser), jest świadectwem pokoju, którego szukali, walczyli i prawie za niego zginęli, ponieważ zaczęli cenić swoją ziemię o powierzchni 7000 akrów. W trudnych czasach i ostrej konkurencji Beth i Rip robią wszystko, co muszą, aby przetrwać, jednocześnie upewniając się, że Carter (Finn Little) stanie się mężczyzną, którym powinien być – czytamy w oficjalnym opisie nowego serialu.

Dodatkowo do obsady dołączyła Annette Bening, która zagra Beulah Jackson, "potężną, przebiegłą i czarującą szefową dużego rancza w Teksasie". Serial pozostanie w obecnej osi czasu jaka przedstawiona jest w Yellowstone. W piątym sezonie wspomnianej produkcji Beth i Rip sprzedali swoją ziemię rezerwatowi Standing Rock i przenieśli się na inne, mniejsze ranczo w miejscowości Dillon w Montanie.

Za produkcję spin-offa odpowiada oczywiście Taylor Sheridan. Data premiery The Dutton Ranch nie została jeszcze ogłoszona.

Beth Dutton to córka Johna i Evelyn Duttonów. Jej mężem jest zaś Rip Wheeler, pracownik rancza. Dotychczas powstały dwa seriale spin-offy Yellowstone, oba to prequele – 1883 i 1923.

