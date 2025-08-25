Zwiastun "100 Nights of Hero" - Emma Corrin w adaptacji komiksu 0

Pojawił się pierwszy zwiastun niezależnego filmu "100 Nights of Hero", którego premiera odbędzie się 6 września na Festiwalu Filmowym w Wenecji. Obraz ten swą fabułę opiera na komiksie Isabel Greenberg, który łączy w sobie elementy historyczne z fantastycznymi bazując na bliskowschodnich baśniach ludowych z "Księgi tysiąca i jednej nocy".

Do położonego na odludziu zamku przyjeżdża uroczy gość Manfred. Jego wizyta zaburza i tak niełatwe relacje pomiędzy zamieszkującym posiadłość mężczyzną, jego wybranką Cherry i ich oddaną pokojówką Hero. Mąż Cherry chcąc sprawdzić lojalność swojej ukochanej wyjeżdża z zamku. Cherry i Hero muszą trzymać w ryzach uwodzicielskiego gościa, co powoduje, że ich życie pogrąża się w chaosie – brzmi oficjalny opis filmu.

W rolach głównych występują Emma Corrin jako Hero, Nicholas Galitzine jako Manfred, Maika Monroe jako Cherry, Amir El-Masry, Charli XCX, Richard E. Grant i Felicity Jones.

Julia Jackman napisała scenariusz i wyreżyserowała film. Jest to dla niej debiut na obu stanowiskach jeśli chodzi o produkcję pełnometrażową.

100 Nights of Hero do amerykańskich kin trafi 5 grudnia. Data polskiej premiery filmu nie jest jeszcze znana.

Źrodło: Deadline