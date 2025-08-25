"Foster Dade" - Hulu zamawia pilot młodzieżowego dramatu 0

Hulu złożyło zamówienie na pilot serialu "Foster Dade", tajemniczego dramatu dla młodzieży od współtwórcy serialu Ty Grega Berlantiego, Basha Dorana i Warner Bros. Television, z którym Berlanti Productions jest związane umową.

Wczytywanie... Greg Berlanti, "Supergirl"

Platforma w kwietniu kupiła scenariusz Berlantiego i Dorana do projektu opartego na debiutanckiej powieści Nasha Jenkinsa noszącej tytuł Foster Dade Explores the Cosmos wydanej w 2023 roku.

Akcja powieści rozgrywa się w 2008 roku i współcześnie. Foster Dade jest opisywana jako wyrafinowany kryminał rozgrywający się w szkole z internatem na Wschodnim Wybrzeżu, która bada przywileje, skandale, seksualność i męskość pośród rozwoju mediów społecznościowych, lęku millenialsów i farmaceutyków.

Narratorem książki jest anonimowy uczeń szkoły z internatem, który wprowadza się do pokoju w akademiku zajmowanego niegdyś przez Fostera Dade’a, który przeniósł się do szkoły z internatem w 2008 roku, ale później został wydalony z powodu skandalu. Narrator bada tą historię na przestrzeni lat.

Żadne castingi nie zostały na razie ogłoszone.

Źrodło: Variety