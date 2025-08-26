Keira Knightley poszukuje sprawcy morderstwa w zwiastunie adaptacji "Kobieta z kabiny dziesiątej" 0

Netflix prezentuje zwiastun adaptacji bestsellerowej powieści Ruth Ware "Kobieta z kabiny dziesiątej". Zagadkę tajemniczego morderstwa spróbuje rozwiązać Keira Knightley, aktorka znana z przygodowej serii "Piraci z Karaibów" i Dumy i uprzedzenia.

Wczytywanie... kadr z filmu "Kobieta z kabiny dziesiątej"

Nie chcą, by ktokolwiek uwierzył w to, co widziała. Podczas podróży służbowej luksusowym jachtem dziennikarka (Knightley) pewnej nocy widzi, że ktoś zostaje wyrzucony za burtę. Nikt nie daje jej jednak wiary, a wśród załogi i pasażerów nikogo nie brakuje. Mimo to kobieta postanawia rozwikłać zagadkę, ryzykując własnym życiem.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Obsadę uzupełniają Guy Pearce, David Ajala, Art Malik, Gugu Mbatha-Raw, Kaya Scodelario, David Morrissey, Daniel Ings i Hannah Waddingham. Za kamerą stanął Simon Stone mający na swoim koncie historyczny dramat Wykopaliska i Powrót.

Film został nakręcony na pokładzie wartego 150 milionów dolarów superjachtu Savannah. Plany zdjęciowe były też w Wielkiej Brytanii.

Kobieta z kabiny dziesiątej zadebiutuje na Netflix już 10 października.

Źrodło: Netflix