Mark Wahlberg i LaKeith Stanfield w pełnym napięcia i zwrotów akcji thrillerze "Play Dirty" - zobacz zwiastun

kadr z filmu "Play Dirty"

Parker jest niereformowalnym i charyzmatycznym zawodowym złodziejem posiadającym jednak własną etykę pracy. Kiedy dostaje szansę na duży napad, musi przechytrzyć południowoamerykańskiego dyktatora, nowojorską mafię i najbogatszego człowieka na świecie. Produkcja pełna ma być napięcia i niesamowitych zwrotów akcji.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Mark Wahlberg gra Parkera u boku LaKeitha Stanfielda. Obsadę uzupełniają Rosa Salazar, Dermot Mulroney, Tony Shalhoub, Keegan-Michael Key, Nat Wolff, Chukwudi Iwuji, Thomas Jane i Saskia Archer.

Black wyreżyserował film na podstawie scenariusza, który napisał wspólnie z Chuckiem Mondry’m. Wcześniej w projekt zaangażowany był Robert Downey Jr.. Zastąpił go jednak Wahlberg. Play Dirty nakręcony został w okolicach Sydney.

Play Dirty zadebiutuje bezpośrednio w streamingu, omijając tym samym kina. Na platformę Amazon Prime Video trafi 1 października.

Źrodło: Amazon Prime Video