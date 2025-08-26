Zwiastun "Is This Thing On?", trzeciego dramatu w reżyserskiej karierze Bradley'a Coopera 0

Bradley Cooper po raz trzeci stanął za kamerą, tym razem jednak filmowiec prezentuje nieco lżejszą historię, niż to co przedstawił światu w Narodzinach gwiazdy i Maestro. W sieci pojawił się pierwszy zwiastun jego komediodramatu Is This Thing On?

kadr z filmu "Is This Thing On?"

Is This Thing On? powstał dla Searchlight Pictures i przedstawi historię Alexa i Tess, którzy kończą swoje małżeństwo w pokojowej atmosferze. Zaczyna się niezręczny etap życia osobno — z dwoma synami na pokładzie i wspólnymi przyjaciółmi w tle. Alex odkrywa nową pasję, która pozwala mu spojrzeć na siebie i swoją relację z Tess z zupełnie innej perspektywy. Zaczyna odnajdować się na nowojorskiej scenie komediowej. Tymczasem Tess próbuje poradzić sobie w nowym życiu starając się odnaleźć własną tożsamość i być może nową miłość.

Poniżej wspomniany zwiastun:

W rolach głównych występują Will Arnett jako Alex i Laura Dern jako Tess. Obsadę uzupełniają Amy Sedaris, Sean Hayes, Andra Day, Ciarán Hinds, zawodnik NFL Peyton Manning i sam Cooper. Za scenariusz odpowiadają Cooper, Arnett oraz Mark Chappell.

Is This Thing On? zadebiutuje w październiku na New York Film Festival. Do kin film w USA trafi 19 grudnia. Data jego polskiej premiery nie jest jeszcze znana.

Źrodło: Searchlight Pictures