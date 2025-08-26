Zwiastun "Hamnet" - poznaj losy Williama Szekspira i jego żony Agnes 0

Focus Features prezentuje pierwszy zwiastun Hamneta, nadchodzącego dramatu historycznego opartego na powieści Maggie O'Farrell z 2020 roku o tym samym tytule. Nadchodząca produkcja ukaże nam losy jednego z najpopularniejszych angielskich poetów – Williama Szekspira i jego żony Agnes.

Wczytywanie... kadr z filmu "Hamnet"

Hamnet opowiada przejmującą historię o miłości i stracie, która zainspirowała Szekspira do stworzenia ponadczasowego arcydzieła "Hamleta".

Wideo daje widzom pierwsze spojrzenie na głównych bohaterów filmu, w których wcielili się nominowani do Oscara Paul Mescal jako William Shakespeare i Jessie Buckley jako Agnes Shakespeare. W obsadzie znaleźli się również Joe Alwyn jako Barthomew, Emily Watson jako Mary Shakespeare, Jack Shalloo jako Marcellus, David Wilmot jako John i Jacobi Jupe jako Hamnet Shakespeare.

Podstawą fabuły jest trauma jakiej doznaje Agnes po śmierci jej syna, tytułowego Hamneta. Jej ból jest mocno kontrastowany z sukcesami jakie w teatrze zaczyna odnosić Szekspir. Projekt ten to głęboka i chwytająca za serce historia, która na długo zostanie w naszej pamięci.

Zdobywczyni Oscara, reżyserka Chloé Zhao, wyreżyserowała film na podstawie scenariusza, który napisała wspólnie z O’Farrell. Jest to pełnometrażowy powrót Zhao do reżyserii, cztery lata po pracy nad filmem Marvel Studios Eternals.

Przed premierą kinową w USA 12 grudnia, film będzie miał swoją światową premierę na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto, 7 września. Do polskich kin Hamnet trafi w styczniu 2026 roku.

Źrodło: Focus Features