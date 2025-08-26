Ethan Hawke dziennikarzem w opałach w zwiastunie serialu noir "The Lowdown" 0

FX prezentuje zwiastun "The Lowdown", nadchodzącego serialu noir, którego główną gwiazdą i producentem wykonawczym jest Ethan Hawke. Serial pochodzi od twórcy Rdzenni i wściekli, Sterlina Harjo.

kadr z serialu "The Lowdown"

Zgodnie z oficjalnym streszczeniem, The Lowdown śledzi brutalne wyczyny dziennikarza obywatelskiego Lee Raybona (Hawke), samozwańczego, prawdomównego mieszkańca Tulsy, którego obsesja na punkcie prawdy zawsze wpędza go w kłopoty. Kiedy po publikacji najnowszego artykułu – zagłębiającego się w potężną rodzinę Washbergów – natychmiast pojawia się podejrzane samobójstwo Dale’a Washberga (Tim Blake Nelson), Lee już wie, że natknął się na coś wielkiego. Podąża tropem, który zostawił za sobą Dale, jednak są ludzie i siły, które za wszelką cenę pragną powstrzymać Lee przed odkryciem prawdy.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Oprócz Hawke’a w serialu występują także Jeanne Tripplehorn jako wdowa po Dale’u, Kyle MacLachlan jako brat Dale’a, Keith David jako wyrafinowany i uprzejmy tajemniczy nieznajomy, który jest niezwykle zainteresowany śledztwem w sprawie rodziny Washbergów, Ryan Kiera Armstrong i Kaniehtiio Horn.

The Lowdown zadebiutuje 23 września. Serial będzie składał się z ośmiu odcinków. W Polsce produkcja dostępna będzie na platformie Disney+.

Źrodło: FX Networks