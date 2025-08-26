Jessica Chastain i terroryści w zwiastunie serialu "The Savant" 0

Apple TV+ udostępniło zwiastun swojego najnowszego thrillera kryminalnego, w którym główną rolę gra zdobywczyni Oscara Jessica Chastain. "The Savant" to pierwszy projekt telewizyjny Chastain od ponad dwóch lat, po tym jak otrzymała pochwały od krytyków za główną rolę w miniserialu George & Tammy.

Wczytywanie... Jessica Chastain, kadr z filmu "Pamięć"

Trzymający w napięciu thriller śledzi losy tajnej śledczej znanej jako The Savant, która infiltruje internetowe grupy nienawiści, starając się powstrzymać krajowych ekstremistów, zanim podejmą działania.

Chastain wciela się w Jodi, przeciętną mamę z przedmieścia w ciągu dnia. Jednak nocą jej praca wymaga od niej odkrywania najciemniejszych zakątków internetu, gdzie prowadzi śledztwa w sprawie grup nienawiści, które planują popełnić krajowy terroryzm przeciwko niewinnym ludziom. Jednak podczas śledztwa jej prawdziwa tożsamość zostaje zagrożona, co naraża jej rodzinę na niebezpieczeństwo.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Do Chastain na ekranie dołączają m.in. Nnamdi Asomugha, Cole Doman, Jordana Spiro, James Badge Dale, Michael Patrick Thornton i Pablo Schreiber. Autorką scenariusza i producentką wykonawczą serialu jest Melissa James Gibson, która pełni również funkcję showrunnerki. Fabuła projektu opiera się na felietonie Cosmopolitan napisanym przez Andreę Stanley, która pełni również funkcję konsultantki przy serialu.

Nadchodzący serial zadebiutuje 26 września wraz z pierwszymi dwoma odcinkami. Następnie w każdy piątek do 7 listopada pojawiać będzie się jeden nowy odcinek. Na The Savant składa się osiem epizodów.

Źrodło: Apple TV+