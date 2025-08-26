Harris Dickinson w swoim reżyserskim debiucie. Zobacz zwiastun filmu "Łobuz" 0

Picturehouse Entertainment prezentuje oficjalny zwiastun brytyjskiego dramatu Łobuz, którego twórcą jest aktor Harris Dickinson. Film miał swoją światową premierę w maju tego roku na Festiwalu Filmowym w Cannes.

Łobuz został napisany i wyreżyserowany przez Dickinsona, dla którego jest to debiut na obu tych stanowiskach. Dickinson najbardziej znany jest ze swoich ról w filmach takich jak W trójkącie, Gdzie śpiewają raki, Bracia ze stali i Babygirl.

Łobuz opowiada o Mike’u, bezdomnym londyńczyku, uwięzionym w cyklu samozniszczenia, próbującym odmienić swoje życie. Surowy i absurdalny film opowiada o dziwnych wzorcach, które wciąż nas przyciągają.

Poniżej wspomniany zwiastun:

W obsadzie dramatu znajdują się m.in. Frank Dillane jako Mike, Megan Northam jako Andrea, Amr Waked, Shonagh Marie jako Chanelle, Karyna Khymchuk, Diane Axford jako Lynne i Okezie Morro jako Simon.

Film trafi do kin w USA 10 października, jednak jego emisja będzie limitowana. Kiedy Łobuz trafi na polskie ekrany tego na razie nie wiemy. Polscy widzowie mieli jednak szansę zapoznać się już z tym projektem. Film był wyświetlany na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Nowe Horyzonty w lipcu tego roku.

