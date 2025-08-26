"Deli Boys" z odnowieniem na 2. sezon 0

Wczytywanie... kadr z serialu "Deli Boys"

Deli Boys opowiada historię Mira i Raja Darów (Ali i Shaikh), rozpieszczonych pakistańsko-amerykańskich braci, którzy tracą wszystko i muszą zmierzyć się z sekretnym życiem przestępczym swojego Baby (Iqbal Theba), próbując przejąć jego władzę w półświatku. Jagannathan wciela się w rolę Naveedy „Lucky”, powiernicy Baby i ciotki, szefowej mafii.

Armisen sportretuje zaś w legendarnego hazardzistę z niezwykłą zdolnością czytania z ludzi jak z kart. Jego kasynowe imperium ma zasięg globalny, ale jego klejnotem w koronie jest Filadelfia. Jest wyjątkowo błyskotliwy i głęboko niezrównoważony – zabójcza kombinacja, jeśli się mu sprzeciwisz. Aktora tego w ostatnim czasie podziwiać możemy w roli wujka Festera w 2. sezonie hitu Netflixa i Tima Burtona Wednesday.

Serial Deli Boys został stworzony przez Abdullaha Saeeda. Michelle Nader powróci jako showrunnerka i producentka wykonawcza drugiego sezonu. Producentem serialu jest 20th Television.

Pierwszy sezon serialu dostępny jest na platformie Disney+. Składa się na niego 10. epizodów.

Źrodło: Deadline