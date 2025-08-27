Pedro Almodóvar wraca z "Bitter Christmas" - film trafi do Sony Pictures Classics 0

Sony Pictures Classics nabyło prawa do najnowszego filmu Pedra Almodóvara, Bitter Christmas, do którego właśnie zakończyły się zdjęcia. Data premiery nie została jeszcze ogłoszona, ale hiszpański mistrz kina może celować w 79. edycję festiwalu w Cannes w 2026 roku.

"W pokoju obok"

To kolejny rozdział długiej współpracy Pedra Almodóvara z Sony Pictures Classics, które wprowadzało do kin jego ostatnie produkcje. Były to W pokoju obok (2024), Dziwne ścieżki życia (2023), Matki równoległe (2021) i Ból i blask (2019).

Bitter Christmas opowiada historię pracoholiczki, która po śmierci matki wybiera się z przyjaciółką na wakacje na Lanzarote. Ich doświadczenia zaczynają odbijać się echem w opowieści o scenarzyście i reżyserze filmowym, co w typowo almodóvarowski sposób zaciera granice między życiem a sztuką. W obsadzie znaleźli się Victoria Luengo i Patrick Criado.

Film powstał w języku hiszpańskim, co stanowi powrót po anglojęzycznym W pokoju obok (2024). Produkcja z Julianne Moore i Tildą Swinton zaskoczyła widzów i krytyków zdobywając Złotego Lwa w Wenecji.

Bitter Christmas w oryginale "Amarga Navidad" będzie 24. pełnym metrażem Almodóvara

Źrodło: World of Reel