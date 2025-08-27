"K-popowe łowczynie demonów" doczekją się sequela - Sony i Netflix rozpoczynają rozmowy 1

Jak donosi "The Hollywood Reporter", Sony Pictures prowadzi rozmowy z Netfliksem w sprawie kontynuacji animowanego musicalu fantasy K-popowe łowczynie demonów. Jest to jak najbardziej zrozumiałe, bowiem film właśnie stał się najchętniej oglądanym anglojęzycznym tytułem w historii Netfliksa, wyprzedzając nawet Czerwoną nota.

W 2021 roku Sony, zamiast inwestować w kinową premierę, oddało prawa Netfliksowi, który pokrył cały budżet (100 mln $) i jeszcze dorzucił 25 mln w ramach opłaty licencyjnej. Wtedy uznano to za ruch bezpieczny, ponieważ oryginalne animacje radziły sobie kiepsko w pandemicznych kinach. Dzisiaj niektórzy pytają dlaczego Sony oddało kurę znoszącą złote jaja. Wydaje się jednak, że finansowo Sony i tak wyszło na swoje. Szacuje się, że na filmie K-popowe łowczynie demonów zarobili więcej niż przy standardowych animacjach kinowych, a dzięki Netfliksowi soundtrack wdarł się na listy Billboardu z czterema hitami w Top 10.

Merchandising trafił co prawda wyłącznie do streamera, ale Sony zgarnęło udziały z muzyki i efektów produkowanych w Imageworks (czyli tym samym studiu, które odpowiada za Spider-Man Uniwersum).

Na razie reżyserzy Maggie Kang i Chris Appelhans deklarują jedynie, że "mają pomysły" na ciąg dalszy, ale ciężko wyobrazić sobie, że sequel hitowej animacji nie powstanie.

A czy Wy widzieliście już K-popowe łowczynie demonów?

Źrodło: The Hollywood Reporter