Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

KITT znów odpali silnik! Twórcy "Cobra Kai" biorą się za "Nieustraszonego" 0

KITT znów odpali silnik! Jak donosi "The Hollywood Reporter", trio odpowiedzialne za globalny hit Cobra Kai, jest w trakcie rozmów z Universalem w sprawie pełnometrażowej wersji kultowego Nieustraszonego.

Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg i Josh Heald mają ponownie odpalić silnik KITT-a! Tym razem na wielkim ekranie. Hurwitz i Schlossberg mają napisać scenariusz (i prawdopodobnie wyreżyserować), a wraz z Healdem wyprodukują film pod szyldem Counterbalance Entertainment. Do drużyny dołączają także Kelly McCormick i David Leitch z 87North oraz producenci Gary Barber i Chris Stone).

Nieustraszony autorstwa Glena A. Larsona był esencją epoki – przystojny bohater, absurdalny koncept i samochód mądrzejszy od połowy złoczyńców. David Hasselhoff wcielał się w Michaela Knighta – detektywa współpracującego z Fundacją Prawa i Rządu (FLAG), a jego partnerem był KITT, inteligentny i niezniszczalny Pontiac Trans Am.

Projekt filmowy krążył po Hollywood od lat i został już nawet napisany przez Kevina Burrowsa i Matta Midera, jednak dopiero teraz widać realne światło na horyzoncie. Po zakończeniu szóstego sezonu Cobra Kai, Hurwitz, Schlossberg i Heald szukają kolejnych wyzwań. Oprócz Nieustraszonego rozwijają też nowy film z serii Harold & Kumar oraz spin-off kutlowego filmu Wolny dzień Ferrisa Buellera.

Źrodło: The Hollywood Reporter