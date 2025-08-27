SkyShowtime przygotowało niespodziankę dla miłośników mocnych wrażeń! W oczekiwaniu na kontynuację historii od 28 sierpnia dostępne będą pierwszy i drugi sezon kultowego polskiego serialu Glina w reżyserii Władysława Pasikowskiego. Fani ulubionych tytułów znajdą na SkyShowtime także Dexter: Zmartwychwstanie , trzeci sezon Tulsa King z Sylvestrem Stallone’em, a także nagrodzone Oscarem filmy Brutalista i nominowany horror Nosferatu . Koniec wakacji można więc umilić sobie zarówno klasykami, jak i zupełnie nowymi produkcjami.

September 5

Gatunek: Thriller/dramat

Data premiery: Do obejrzenia wyłącznie w SkyShowtime od 17 września.

September 5 pokazuje moment w historii mediów, który na zawsze zmienił sposób relacjonowania wiadomości na żywo. Akcja filmu toczy się podczas letnich igrzysk olimpijskich w Monachium w 1972 roku i opowiada o amerykańskim zespole dziennikarzy sportowych, którzy błyskawicznie przestawili się z relacjonowania zawodów na prowadzenie transmisji z porwania izraelskich sportowców. Głównym bohaterem jest Geoff (John Magaro), młody i ambitny producent, który stara się udowodnić swoją wartość przełożonemu, legendarnemu dyrektorowi telewizji Roone’owi Arledge’owi (Peter Sarsgaard). Razem z niemiecką tłumaczką Marianne i mentorem Marvinem Baderem (Leonie Benesch i Ben Chaplin), Geoff niespodziewanie przejmuje prowadzenie relacji na żywo. Rosnące napięcie, dezinformacja i presja czasu sprawiają, że Geoff zostaje postawiony przed dramatycznym wyborem – jego decyzje mogą zaważyć na życiu innych, a jednocześnie zmuszają go do konfrontacji z własnym sumieniem.