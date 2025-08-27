Wrzesień w SkyShowtime - szykujcie się na wielkie premiery! 0
SkyShowtime przygotowało niespodziankę dla miłośników mocnych wrażeń! W oczekiwaniu na kontynuację historii od 28 sierpnia dostępne będą pierwszy i drugi sezon kultowego polskiego serialu Glina w reżyserii Władysława Pasikowskiego. Fani ulubionych tytułów znajdą na SkyShowtime także Dexter: Zmartwychwstanie, trzeci sezon Tulsa King z Sylvestrem Stallone’em, a także nagrodzone Oscarem filmy Brutalista i nominowany horror Nosferatu. Koniec wakacji można więc umilić sobie zarówno klasykami, jak i zupełnie nowymi produkcjami.
Premiery seriali
-
Dexter: Zmartwychwstanie
Sezon: 1
Odcinki: 10
Data premiery: Pierwsze dwa odcinki będą dostępne od 12 września wyłącznie w SkyShowtime. Kolejne będą trafiać do serwisu co tydzień.
Dostępny jest również: Dexter, Dexter: Nowa krew i Dexter: Grzech pierworodny.
Akcja serialu rozgrywa się kilka tygodni po tym, jak Dexter Morgan (Michael C. Hall) zostaje postrzelony w pierś przez własnego syna. Bohater budzi się ze śpiączki i odkrywa, że Harrison (Jack Alcott) zniknął bez śladu. Zdeterminowany, by go odnaleźć i naprawić swoje błędy, Dexter wyrusza do Nowego Jorku. Ale demony przeszłości wciąż depczą mu po piętach. Na trop Dextera wpada detektyw Angel Batista (David Zayas) z departamentu policji Miami Metro, a Dexter zaczyna rozumieć, że jego mroczna przeszłość nie pozwoli o sobie zapomnieć. Ojciec i syn, mierząc się z własnymi demonami, w mieście, które nigdy nie śpi, szybko odkrywają, że zabrnęli za daleko – i że jedynym wyjściem jest trzymać się razem. W serialu występują również Uma Thurman i Peter Dinklage.
-
Tulsa King
Sezon: 3
Data premiery: Pierwszy odcinek będzie dostępny od 25 września wyłącznie w SkyShowtime. Kolejne będą trafiać do serwisu co tydzień.
Dostępne są również: Sezon 1 i 2.
W trzecim sezonie Tulsa King imperium Dwighta rozrasta się, co przyciąga coraz więcej wrogów i zwiększa zagrożenie dla jego ekipy. Bohater staje do konfrontacji z najgroźniejszymi przeciwnikami w Tulsie – rodziną Dunmire, potężnym, staroświeckim klanem finansowym. To zmusza Dwighta do walki o wszystko, co zbudował, oraz ochrony swojej rodziny.
-
Atomic
Sezon: 1
Odcinki: 5
Data premiery: Pierwsze dwa odcinki będą dostępne od 26 września wyłącznie w SkyShowtime. Kolejne będą trafiać do serwisu co tydzień.
Dynamiczna akcja serialu Atomic koncentruje się wokół dwóch bohaterów: Maxa (Alfie Allen), handlarza narkotyków przemierzającego Bliski Wschód, oraz Mohammeda (Shazad Latif), prześladowanego przez przeszłość i ściganego przez ludzi, którzy wydali na niego wyrok śmierci. Ich ścieżki krzyżują się na libijskiej pustyni, gdy zostają wciągnięci w spisek wenezuelskiego kartelu przemycającego uran przeznaczony do budowy bomby atomowej. Zmuszeni do działania, stają przed dramatycznym wyborem: ratować siebie czy ocalić ludzkość.
-
Pan Ważniak
Sezon: 2
Odcinki: 6
Data premiery: Wszystkie odcinki będą dostępne wyłącznie w SkyShowtime od 29 sierpnia.
Dostępny jest również: Sezon 1.
Pan Ważniak to 6-odcinkowy serial komediowy o rozbitej rodzinie, kruchej męskości i… sprzedaży dywanów. Przypadek splata ze sobą losy dwóch skłóconych braci: Glena (Ryan Sampson), nerwowego perfekcjonisty aspirującego do mieszczańskiego ideału i Lee (laureat nagrody BAFTA® Danny Dyer), bezskutecznie uciekającego przed przeszłością samca alfa z uzależnieniem uzależnieniem od leków i prochami ojca w puszce po ciastkach.
Kontynuacje seriali
-
Poker Face
Nowe odcinki: w czwartki
Odcinek finałowy: 18 września
-
Star Trek: Nieznane nowe światy
Nowe odcinki: w poniedziałki
Odcinek finałowy: 29 września
-
W garniturach: Los Angeles
Nowe odcinki: w czwartki
Odcinek finałowy: 6 listopada
Filmy
-
Krytyk
Gatunek: Thriller
Data premiery: Do obejrzenia wyłącznie w SkyShowtime od 13 września.
The Critic to mroczny, a zarazem pełen błyskotliwego humoru thriller z gwiazdorską obsadą osadzony w Londynie lat 30. Kiedy budzący postrach krytyk teatralny Jimmy Erskine (zdobywca Oscara® Ian McKellen) trafia na celownik nowego właściciela „Daily Chronicle” Davida Brooke’a (Mark Strong), zawiera mroczny, wręcz faustowski pakt z początkującą aktorką Niną Land (Gemma Arterton), która jest zdeterminowana, by zdobyć jego przychylność.
-
Brutalista
Gatunek: Dramat
Data premiery: Do obejrzenia wyłącznie w SkyShowtime od 16 września.
Uciekając z powojennej Europy, wizjonerski architekt László Toth przybywa do Ameryki, aby odbudować swoje życie, swoją pracę i małżeństwo z żoną Erzsébet po tym, jak w czasie wojny został zmuszony do rozstania przez zmieniające się granice i reżimy. W nowym kraju László osiedla się w Pensylwanii, gdzie bogaty i wpływowy przemysłowiec Harrison Lee Van Buren zauważa jego talent do budowania. Jednak władza i dziedzictwo mają wysoką cenę…
September 5
Gatunek: Thriller/dramat
Data premiery: Do obejrzenia wyłącznie w SkyShowtime od 17 września.
September 5 pokazuje moment w historii mediów, który na zawsze zmienił sposób relacjonowania wiadomości na żywo. Akcja filmu toczy się podczas letnich igrzysk olimpijskich w Monachium w 1972 roku i opowiada o amerykańskim zespole dziennikarzy sportowych, którzy błyskawicznie przestawili się z relacjonowania zawodów na prowadzenie transmisji z porwania izraelskich sportowców. Głównym bohaterem jest Geoff (John Magaro), młody i ambitny producent, który stara się udowodnić swoją wartość przełożonemu, legendarnemu dyrektorowi telewizji Roone’owi Arledge’owi (Peter Sarsgaard). Razem z niemiecką tłumaczką Marianne i mentorem Marvinem Baderem (Leonie Benesch i Ben Chaplin), Geoff niespodziewanie przejmuje prowadzenie relacji na żywo. Rosnące napięcie, dezinformacja i presja czasu sprawiają, że Geoff zostaje postawiony przed dramatycznym wyborem – jego decyzje mogą zaważyć na życiu innych, a jednocześnie zmuszają go do konfrontacji z własnym sumieniem.
-
Nosferatu
Gatunek: Horror
Data premiery: Do obejrzenia wyłącznie w SkyShowtime od 22 września.
Nosferatu to gotycka opowieść o obsesji przerażającego wampira na punkcie młodej kobiety. Jego namiętność sprowadza na świat falę koszmarów. Autorem scenariusza i reżyserem filmu jest Robert Eggers.
-
Dog Man
Gatunek: Animacja
Data premiery: Do obejrzenia wyłącznie w SkyShowtime od 29 września.
Animowana adaptacja bestsellerowej i uwielbianej serii książek Dava Pilkeya, wyreżyserowana przez laureata Emmy® Petera Hastingsa. Ratująca życie operacja połączyła policjanta i psa w jedną istotę – Dog Mana. Pół pies, pół człowiek, przysięga chronić miasto. Gdy Dog Man akceptuje swoją nową tożsamość, musi powstrzymać złowrogie plany superzłoczyńcy, kota Peteya.
Źrodło: SkyShowtime
