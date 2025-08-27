Reżyser "Thunderbolts" bierze się za mutantów – Schreier rozpoczął pracę nad "X-Men" 0

Marvel Studios oficjalnie przyspiesza przygotowania do długo wyczekiwanego rebootu X-Men.

Wczytywanie...

W najnowszym wywiadzie Jake Schreier – reżyser nadchodzącego filmu Thunderbolts* – zdradził, że prace nad mutantami już wystartowały.

Nie mogę nic więcej powiedzieć, ale rozpoczęliśmy pracę nad X-Men i to oczywiście bardzo, bardzo ekscytujące.

Schreier podkreślił również, że doświadczenie zdobyte na planie *Thunderbolts** było dla niego niezwykle cenną lekcją:

Największym wyzwaniem było znalezienie proporcji pomiędzy akcją a emocjonalnymi, charakterologicznymi scenami. Choć miałem więcej dni zdjęciowych niż kiedykolwiek, akcja szybko je pochłaniała. Pod koniec zdjęć poczułem, że zaczynam rozumieć, jak to robić lepiej.

To nie pierwsza wypowiedź reżysera o mutantach – wcześniej w rozmowie z The Playlist nazwał ich materiałem z natury ciekawym i skomplikowanym, zwracając uwagę na motyw tożsamości i konfliktów wewnętrznych, które od zawsze były sercem opowieści o X-Men.

Przypomnijmy, że po fuzji Disneya i 20th Century Fox w 2019 roku, mutanci oficjalnie trafili do MCU. Część aktorów znanych z poprzednich ekranizacji ma powrócić w nadchodzącym Avengers: Doomsday, którego premierę zaplanowano na 18 grudnia 2026 roku. Wśród nazwisk z przeszłości pojawiają się m.in. Patrick Stewart (Profesor X), Ian McKellen (Magneto), Alan Cumming (Nightcrawler), Rebecca Romijn (Mystique), James Marsden (Cyclops) czy Channing Tatum (Gambit).

Źrodło: Empire