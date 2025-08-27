Popularny kandydat na Voldemorta odmawia – HBO musi szukać dalej 0

Fani magii mogą odetchnąć… ale niekoniecznie z ulgą. Matt Smith, aktor znany z Doctor Who i Rogu smoka, oficjalnie uciął spekulacje dotyczące swojej potencjalnej roli jako Lord Voldemort w nadchodzącym serialu Harry Potter od HBO.

Podczas wizyty w programie Today Show Smith przyznał, że trudno byłoby komukolwiek zastąpić Ralpha Fiennesa, który na zawsze zapisał się w pamięci widzów jako Czarny Pan.

Hipotetycznie – kto wie? Ale podążać śladami wielkiego Ralpha Fiennesa to bardzo trudne zadanie. Powodzenia temu, kto się tego podejmie. To jednak nie będę ja.

Matt Smith od dawna był jednym z najczęściej wymienianych kandydatów w fanowskich dyskusjach na temat obsady Voldemorta. Na liście życzeń obok niego pojawiał się również laureat Oscara, Cillian Murphy. Choć rola Czarnego Pana w pierwszej książce J.K. Rowling jest ograniczona, zainteresowanie obsadzeniem tej postaci nie słabnie.

Według doniesień serwisu Redanian Intelligence z lipca 2025 roku, HBO miało już wybrać aktora do roli Voldemorta, jednak decyzję o jego ujawnieniu odłożono do samej premiery serialu w 2027 roku.

Wiadomo już natomiast, kto wcieli się w głównych bohaterów:

*

Dominic McLaughlin jako Harry Potter, Alastair Stout jako Ron Weasley, Arabella Stanton jako Hermiona Granger, John Lithgow jako Albus Dumbledore, Janet McTeer jako Minerva McGonagall, Paapa Essiedu jako Severus Snape, Nick Frost jako Rubeus Hagrid.

Showrunnerką i główną scenarzystką projektu jest Francesca Gardiner, a reżyserię pierwszego sezonu powierzono Markowi Mylodowi (Sukcesja). Serial wystartuje w 2027 roku i w ośmiu odcinkach opowie wydarzenia z pierwszej powieści sagi – Harry Potter i Kamień Filozoficzny.

Źrodło: ComingSoon