"Opi" - trwają zdjęcia do polskiego horroru inspirowanego kaszubskimi mitami 0

Wczoraj rozpoczęły się prace na planie polskiego psychologicznego horroru "Opi", który swe fabularne wątki opierać ma na polskich mitach. Za kamerą stanie Marta Giec. To młoda filmowczyni, która na swoim koncie ma muzyczny dramat Varia z 2017 roku.

Horror w polskiej kinematografii cały czas jest gatunkiem niszowym. Twórcy sięgają po niego niezwykle rzadko, ale w ostatnich latach na szczęście i tak coraz częściej. Opi będzie kolejnym takim projektem, oby udanym.

Horror jest dla mnie gatunkiem wyjątkowym, pozwalającym na wyrażenie najgłębszych emocji i traum w formie uniwersalnej, zrozumiałej dla widzów na całym świecie. W swoim podejściu do horroru inspiruję się realizmem magicznym, w którym zwyczajna rzeczywistość stopniowo nabiera elementów nadprzyrodzonych. Czerpię z dorobku takich twórców jak Ari Aster czy Roman Polański mówi Giec.

Opi z jednej strony nawiązuje do kaszubskich wierzeń, które są skarbnicą mrocznych opowieści. Z drugiej strony, jest to historia o "toksycznych relacjach rodzinnych, walce o własną tożsamość". W Opi będziemy śledzić losy Triny – młodej dziewczyny, która odkrywa swoje kaszubskie dziedzictwo wraz z przyjazdem tajemniczej ciotki i babci.

W filmie wystąpi pięć aktorek reprezentujących trzy pokolenia kobiet, które łączą mroczne sekrety. W obsadzie znalazły się: Wiktoria Kruszczyńska, Gabriela Muskała, Magdalena Boczarska, Natalia Pitry oraz Iwona Bielska.

Zdjęcia potrwają do połowy września. Data premiery Opi nie została jeszcze ogłoszona.

Źrodło: PAP