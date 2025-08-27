Joker wkracza do gry - oto zwiastun 3. sezonu "Alice in Borderland" 0

Widzowie na całym świecie docenili survivalowy serial akcji Alice in Borderland, który stał się najchętniej oglądaną japońską produkcją w serwisie Netflix. Teraz "gry", które szturmem podbiły ekrany, rozpoczynają się na nowo. Netflix prezentuje zwiastun 3. sezonu.

Gdy zafascynowany makabrą profesor zaciąga Usagi z powrotem do Pogranicza, Arisu rusza jej śladem. Czy przetrwa kolejne niebezpieczne gry i przechytrzy Jokera?

W poprzednim sezonie Arisu i Usagi przeszli wszystkie gry i wrócili do rzeczywistego świata. Wzięli też ślub i zaczęli wieść szczęśliwe życie. Wspomnienia o pograniczu zostały wymazane z ich pamięci, choć czasami przelotnie powracają do nich w snach i halucynacjach. Pewnego dnia Usagi niespodziewanie znika razem z badaczem życia po śmierci, Ryujim. W tym samym czasie Banda wręcza Arisu ostatnią kartę – Jokera. Wkrótce rozpocznie się podróż po nieznanych terytoriach, podczas której drogę będzie wyznaczać tajemnicza karta Jokera.

W rolach głównych powracają Kento Yamazaki jak Arisu i Tao Tsuchiya jako Usagi. Światowa premiera trzeciego sezonu serialu Netflix Alice in Borderland już 25 września.

Alice in Borderland opiera swą fabułę na mandze Haro Aso. Materiał źródłowy wyczerpał się jednak w 2. sezonie, trzecia seria wprowadza oryginalną narrację, czerpiąc jednak niektóre motywy z mangi.

Źrodło: Netflix