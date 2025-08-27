"Planeta Singli 4: Wyspa" - zwiastun kolejnej odsłony romantycznej serii. Piątka przyjaciół, grecka wyspa i pewna tajemnica 0

Netflix nie śpieszył się zbytnio z promocją czwartej części romantycznej serii Planeta Singli. Film od dziś dostępny jest w serwisie i również dziś streamer opublikował jego jedyną zapowiedź.

Wczytywanie... kadr z filmu "Planeta Singli 3"

Planeta Singli 4: Wyspa opowiada o piątce przyjaciół na greckich wakacjach, którzy zamieniają się w domorosłych detektywów.

Para celebrytów, Tomek i Ania, odwiedzają przyjaciela, Marcela, który niedawno zainwestował w hotel na egzotycznej wyspie. Szybko zostają wciągnięci w jego ambitny plan uruchomienia reality show dla singli na wyspie. W miarę jak wizyta postępuje, podejrzewają, że nowy partner Marcela to oszust w stylu Oszusta z Tindera. Wspierany przez znajomego miłośnika teorii spiskowych Bogdana i zniechęcany przez przechodzącą terapię hormonalną Anię, Tomek pragnie uchronić Marcela przed straszną pomyłką.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Za scenariusz i reżyserię czwartej Planety Singli odpowiadają Sam Akina i Michał Chaciński. W rolach głównych występują Maciej Stuhr, Agnieszka Więdłocha, Weronika Książkiewicz, Piotr Głowacki, Tomasz Karolak i Kamil Kula.

Pierwszy film z serii wyszedł w 2016 roku, a za jego reżyserię odpowiadał Mitja Okorn. Kolejne części miały swe premiery w 2018 i 2019 roku.

Źrodło: Netflix