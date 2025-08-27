"Sisu: droga do zemsty" - Aatami kolejny raz prowadzi walkę na śmierć i życie. Zobacz zwiastun sequela "Sisu" 0

Sony prezentuje zwiastun sequela Sisu, niespodziewanego finlandzkiego hitu o mężczyźnie, który „nie chce umrzeć”. W Sisu: droga do zemsty do roli Aatami powraca Jorma Tommila.

Wczytywanie... kadr z filmu "Sisu: droga do zemsty"

Aatami powraca do domu, w którym podczas wojny brutalnie zamordowano jego rodzinę. Nie chce jednak tam zamieszkać. Rozbiera budynek, ładuje na ciężarówkę i postanawia odbudować w innym, bezpiecznym miejscu, aby uczcić pamięć swoich bliskich. Kiedy jednak dowódca Armii Czerwonej, który zabił jego rodzinę (Stephen Lang), powraca, zdecydowany dokończyć swoje dzieło, rozpoczyna się nieustępliwa, zapierająca dech w piersiach pogoń przez cały kraj – walka na śmierć i życie, pełna sprytnych, niewiarygodnych scen akcji.

Sequel wyreżyserował Jalmari Helander. Jest on także autorem scenariusza. Obsadę uzupełniają Richard Brake, Einar Haraldsson i Jaakko Hutchings.

Film będzie miał swoją światową premierę we wrześniu tego roku na nadchodzącym Fantastic Fest 2025. Następnie pojawi się w amerykańskich kinach 21 listopada. Do polskich kin Sisu: droga do zemsty trafi tydzień później, 28 listopada. Dystrybutor to Tylko Hity.

O czym opowiadał pierwszy film?

Trwają ostatnie desperackie dni II wojny światowej. Na terenach północnej Finlandii naziści kradną złoto od samotnego poszukiwacza o imieniu Aatami. Szybko przekonują się na własnej skórze, że ich przeciwnik jest praktycznie jednoosobowym oddziałem śmierci, który posunie się do wszystkiego, aby odzyskać swoją własność.

Źrodło: Sony Pictures