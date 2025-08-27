Pedro Pascal zastępuje Joaquina Phoenixa w gejowskim dramacie Todda Haynesa 0

Pedro Pascal wystąpi w nowym filmie Todda Haynesa zamiast Joaquina Phoenixa. Aktor znany z roli Jokera zrezygnował z roli w ubiegłym roku, nie podając do opinii publicznej powodów swojej decyzji.

Wczytywanie... Pedro Pascal, kadr z serialu "The Last of Us"

Haynes pracuje nad nowym gejowskim romansem zatytułowanym De Noche. Film wpadł w kłopoty w zeszłym roku, gdy Phoenix nagle wycofał się z projektu. Teraz jednak De Noche wraca do gry. Reżyser znalazł godnego zastępce Phoenixa, Pedro Pascala, aktora znanego z występu w The Mandalorian czy The Last of Us.

Pascal dołączył do Danny'ego Ramireza, który był od początku związany z projektem. Panowie wcielą się w dwóch zakochanych mężczyzn, którzy opuszczają Los Angeles i wynoszą się do Meksyku. Akcja filmu rozgrywa się w latach 30 ubiegłego wieku.

Za produkcję De Noche odpowiada Christine Vachon i Pamela Koffler z Killer Films. Praca nad filmem ma rozpocząć się w przyszłym roku w Guadalajarze w Meksyku. Data premiery filmu De Noche nie została jeszcze ogłoszona.

Źrodło: ComingSoon