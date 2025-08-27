Nowy Rocky znaleziony! Obsadzono aktora do biografii o Stallonie 0

Amazon MGM oficjalnie znalazł swojego Stallone’a! W nadchodzącym I Play Rocky, opowiadającym o powstaniu legendarnego filmu Rocky, w główną rolę wcieli się Anthony Ippolito – znany z roli młodego Ala Pacino w serialu Propozycji.

Reżyserem filmu został Peter Farrelly, laureat Oscara za Green Book, a scenariusz napisał Peter Gamble. Produkcją zajmą się Tomy Emmerich i Christian Baha. Historia skupi się na niezłomnym dążeniu Sylvestra Stallone’a do zrealizowania swojej wizji – napisania scenariusza i zagrania głównej roli w filmie, który na zawsze zmienił jego życie i historię kina.

Co ciekawe, Ippolito niemal powtórzył drogę swojego bohatera – aktor samodzielnie nagrał i wysłał do producentów niezamówioną taśmę castingową, co ostatecznie przekonało ich, by dać mu szansę. Determinacja Ippolito przywodzi na myśl upór młodego Stallone’a, który odrzucił propozycje sprzedaży scenariusza Rocky’ego, jeśli sam nie miałby zagrać tytułowej roli.

Opis filmu mówi sam za siebie:

Aktor bez grosza przy duszy, z częściowym paraliżem twarzy i wadą wymowy, pisze scenariusz, który chce kupić wielkie studio. Odmawia sprzedaży, jeśli nie dostanie głównej roli. Rezygnuje z fortuny, by zrealizować film i zagrać w nim sam. Film staje się największym przebojem 1976 roku, zdobywa 10 nominacji do Oscara i wygrywa statuetkę za najlepszy film.

I Play Rocky nie tylko przybliży widzom kulisy narodzin jednej z największych legend kina, ale też pokaże, jak siła charakteru i wiara w siebie mogą zmienić wszystko. Premiera jeszcze bez daty, ale jedno jest pewne – to będzie walka, którą warto obejrzeć.

