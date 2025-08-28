Jak Alex Garland zapracował sobie na stołek reżyserski "Elden Ring"? 0
Alex Garland, czyli ceniony filmowiec bardzo mocno chciał dostać fuchę przy adaptacji gry "Elden Ring". Wiemy, jak tego dokonał!
Jak ujawnia "The New Yorker", Alex Garland napisał na własną rękę epicki, 160-stronicowy scenariusz (plus 40 stron materiałów wizualnych!) i osobiście poleciał do Japonii, aby zaprezentować go Hidetace Miyazakiemu, autorowi gry. Spotkanie zakończyło się zielonym światłem i w ten sposób Garland dostał błogosławieństwo na adaptację "Elden Ring".
Według przecieków w rozmowach o główne role są Kit Connor, Ben Whishaw i Cailee Spaeny. Projekt rozwija A24, które pytało wcześniej samego Hideo Kojimę, czy nie chciałby wyreżyserować filmowej wersji "Death Stranding". Kojima jednak grzecznie odmówił.
"Elden Ring" to jedna z największych gier ostatnich lat – stworzona we współpracy z George'em R.R. Martinem, sprzedała się w ponad 30 milionach egzemplarzy od premiery w 2022 roku i zgarnęła tytuł Gry Roku na Game Awards. Akcja osadzona jest w ponurym świecie The Lands Between, gdzie gracze wcielają się w Wyklętych, potomków dawnych wygnańców, którzy po rozbiciu tytułowego Pierścienia mają szansę odzyskać utracone ziemie.
Kogo widzielibyście w głównych rolach?
Źrodło: darkhorizons.com
Komentarze 0