Jak ujawnia "The New Yorker", Alex Garland napisał na własną rękę epicki, 160-stronicowy scenariusz (plus 40 stron materiałów wizualnych!) i osobiście poleciał do Japonii, aby zaprezentować go Hidetace Miyazakiemu, autorowi gry. Spotkanie zakończyło się zielonym światłem i w ten sposób Garland dostał błogosławieństwo na adaptację "Elden Ring".

Według przecieków w rozmowach o główne role są Kit Connor, Ben Whishaw i Cailee Spaeny. Projekt rozwija A24, które pytało wcześniej samego Hideo Kojimę, czy nie chciałby wyreżyserować filmowej wersji "Death Stranding". Kojima jednak grzecznie odmówił.

"Elden Ring" to jedna z największych gier ostatnich lat – stworzona we współpracy z George'em R.R. Martinem, sprzedała się w ponad 30 milionach egzemplarzy od premiery w 2022 roku i zgarnęła tytuł Gry Roku na Game Awards. Akcja osadzona jest w ponurym świecie The Lands Between, gdzie gracze wcielają się w Wyklętych, potomków dawnych wygnańców, którzy po rozbiciu tytułowego Pierścienia mają szansę odzyskać utracone ziemie.

