Jakubik i Popławska jako Jacek i Grażyna Kuroniowie - pierwsze zdjęcia z planu filmu Piotra Domalewskiego

Ruszyły zdjęcia do filmu Nasza rewolucja. Historia miłości Grażyny i Jacka Kuroniów w reżyserii Piotra Domalewskiego. To opowieść o miłości tak wielkiej, że mogła zmieniać świat – i o ludziach, którzy w czasach dyktatury zapłacili wysoką cenę za walkę o wolność. W Jacka Kuronia wciela się Arkadiusz Jakubik, a w jego żonę Grażynę – nazywaną Gajką – Magdalena Popławska.

Nasza rewolucja. Historia miłości Grażyny i Jacka Kuroniów to opowieść o miłości, która wymyka się marzeniom. Ale taka miłość się zdarzyła.

On – żywiołowy, głośny, charyzmatyczny. Ona – odważna, delikatna, pełna ciepła. Bezgranicznie w sobie zakochani i przekonani, że razem mogą zmieniać świat – Jacek i Grażyna Kuroniowie. Rezygnują z prywatności, by oddać życie walce o wolność. Ich mieszkanie staje się „kwaterą główną” opozycji – miejscem spotkań ludzi gotowych ryzykować wszystko w imię lepszego jutra. Ale wielka idea oznacza też ogromną cenę: chwile intensywnej intymności przeplatają się z latami rozłąki, kiedy dzielą ich więzienne kraty. Wybuch stanu wojennego zmusza ich do podejmowania wyborów, których nikt nie chciałby podejmować. Czy w tak potwornie trudnych czasach, miłość może zwyciężyć?

W roli Jacka Kuronia zobaczymy Arkadiusza Jakubika:

Do momentu wejścia na plan towarzyszył mi stres, ale kiedy zaczęliśmy zdjęcia – odpuściłem. Wszedłem w buty Kuronia, ale uszyte na mój rozmiar. Nie próbuję go naśladować ani odtwarzać jego charakterystyczności. Dla mnie jako aktora najważniejszy jest człowiek i jego emocje – za tym idzie widz. Dlatego mój filmowy Kuroń nie będzie pomnikiem. Nie chcę opowiadać o nim na kolanach, tylko pokazać go jako człowieka z krwi i kości, ze wszystkimi słabościami. A jednocześnie – jako postać historyczna, ojciec polskiej wolności – pozostaje dla mnie autorytetem i bohaterem moich czasów.

Gajka była wyjątkowa – bez niej jego historia mogłaby potoczyć się zupełnie inaczej. Nie zapisała się na kartach historii tak wyraźnie, jak on, podobnie jak wiele kobiet tamtego czasu. To one organizowały życie w cieniu: wysyłały paczki do więzień, wychowywały dzieci, stały w kolejkach, przekazywały informacje, walczyły o ich wolność. Robiły wszystko, by mężczyźni mogli zmieniać historię. Bardzo się cieszę, że mogę teraz opowiedzieć o niej.

dodaje Magdalena Popławska

Reżyserem filmu jest Piotr Domalewski, twórca takich tytułów, jak Cicha noc czy ostatni Ministranci.

"Nasza rewolucja" to film, który wykracza poza ramy klasycznej biografii. Skupiamy się na najważniejszym okresie małżeństwa Jacka i Gajki – okresie internowania w trakcie stanu wojennego i choroby Grażyny. Okres komunizmu pokazał, że można ludziom zabronić wszystkiego, ale nie da się zabronić miłości. Miłości do drugiej osoby i miłości do Idei. O tym jest nasz film.

Premiera filmu w 2026 roku.

