Emma Stone z ogoloną głową w zwiastunie "Bugonia". Film otwiera festiwal w Wenecji

Focus Features zaprezentowało oficjalny zwiastun Bugonia – anglojęzycznego remake’u kultowego południowokoreańskiego filmu Save the Green Planet! z 2003 roku. Czarna komedia science fiction będzie miała dziś swoją światową premierę podczas 2025 Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji.

Według oficjalnego opisu fabuły: Dwóch młodych mężczyzn opętanych teoriami spiskowymi porywa wpływową szefową wielkiej korporacji, przekonanych, że w rzeczywistości jest kosmitką planującą zagładę Ziemi.

W zwiastunie pojawia się zdobywczyni Oscara Emma Stone, która po raz czwarty pracuje z cenionym reżyserem Yorgosem Lanthimosem. Tym razem wciela się w postać Michelle – prezeski wielkiej firmy, uprowadzonej przez dwójkę obsesyjnych konspiratorów (w tych rolach Jesse Plemons i Aidan Delbis).

Obsadę uzupełniają m.in. Alicia Silverstone, Stavros Halkias, Vanessa Eng, Marc T. Lewis, Momma Cherri, Cedric Dumornay i Parvinder Shergill.

Film wyreżyserował Yorgos Lanthimos na podstawie scenariusza Willa Tracy’ego, a wśród producentów znalazł się m.in. twórca Midsommar Ari Aster. Nad produkcją czuwa także CJ ENM, firma stojąca za oscarowym Parasite.

Oryginał – Save the Green Planet! w reżyserii Janga Joo-hwana – zdobył uznanie krytyków i nagrody w Korei Południowej, m.in. podczas Blue Dragon Film Awards i Busan Film Critics Awards. Film miał też międzynarodowe pokazy na festiwalach w Cannes, Toronto, Hongkongu i Brukseli, zyskując status dzieła kultowego.

Źrodło: ComingSoon