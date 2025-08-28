Pierwsze nazwiska w obsadzie nowego horroru Perkinsa "The Young People" 0

Najnowszy film Osgooda Perkinsa Keeper nie miał jeszcze swojej premiery, a filmowiec już kompletuje obsadę do swojego kolejnego projektu z gatunku horroru "The Young People". Poznaliśmy pierwsze dwa nazwiska.

Wczytywanie... Nico Parker, kadr z serialu "The Last of Us"

Angaże w The Young People jako pierwsi otrzymali Nico Parker i Lola Tung. Parker kojarzyć możecie z roli Sarah w The Last of Us oraz z Jak wytresować smoka, gdzie wcieliła się w Astrid. Tung zaś wystąpiła w horrorze Koszmar minionego lata i serialu Tego lata stałam się piękna.

Prace na planie rozpocząć mają się na początku października w Vancouver. Projekt określany jest mianem thrillera grozy o dojrzewaniu, którego akcja rozgrywać się będzie w gimnazjum.

The Young People opowie o Sue, która zaprzyjaźnia się z nową koleżanką z klasy o imieniu Kitty. Na początku wszystko wydaje się idealne, ale wkrótce Kitty zaczyna się dziwnie zachowywać i pojawiają się niepokojące "czerwone flagi".

Perkins na swoim koncie ma już udane projekty grozy. Są to m.in. Kod zła, Małpa, a obecnie na swoją premierę czeka Keeper. Do polskich kin horror ten wejdzie 21 listopada. Data premiery The Young People nie została jeszcze ustalona.

Źrodło: Variety