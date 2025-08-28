Współczesna interpretacja biblijnej opowieści z Księgi Rut w zwiastunie "Rut i Boaz" 0

Netflix prezentuje pierwszą zapowiedź dramatu romantycznego "Rut i Boaz" będącego współczesną interpretacją uwielbianej biblijnej opowieści z Księgi Rut. W rolach głównych Serayah i Tyler Lepley.

Wczytywanie... kadr z filmu "Rut i Boaz"

Utalentowana artystka hip-hopowa z Atlanty, Ruth Moably, po osobistej tragedii porzuca życie w luksusie, aby zacząć od nowa na prowincji w Tennessee. Tam opiekuje się Naomi, matką swojego zmarłego chłopaka i poznaje Boaza, mężczyznę swoich marzeń. Choć odnajduje miłość i nowy życiowy cel, nie jest w stanie uciec od przeszłości. Dramat ukaże nam romantyczne początki pary, chemię między nimi i wyzwania, z którymi będą musieli się zmierzyć.

Poniżej wspomniana zapowiedź:

Rut i Boaz produkują DeVon Franklin i Tyler Perry. Obsadę uzupełniają Phylicia Rashad, Kenneth Edmonds, Gregory Alan Williams, Nijah Brenea i Walnette Santiago. Alanna Brown, mająca na swoim koncie dramatu Drzewa pokoju, stanęła za kamerą, a scenariusz napisali Michael Elliot i Cory Tynan.

Film trafi do streamingu 26 września.

Źrodło: ComingSoon