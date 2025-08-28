"Violent Night 2" kompletuje obsadę - oto dwa nowe nazwiska 0

Studio Universal Pictures ogłosiło pierwszych dwóch nowych członków obsady filmu Violent Night 2, nadchodzącej kontynuacji świątecznej komedii akcji. Obraz trafi do kin za ponad rok.

Angaże w sequelu otrzymali Kristen Bell z Raj dla par i Daniela Melchior z Legion samobójców: The Suicide Squad. Wystąpią u boku powracającego członka obsady Davida Harboura, który ponownie wcieli się w Świętego Mikołaja. W tej chwili dalsze szczegóły dotyczące ich postaci i fabuły są nadal trzymane w tajemnicy.

Sequel po raz kolejny zostanie wyreżyserowany przez Tommy'ego Wirkolę na podstawie scenariusza napisanego przez powracających scenarzystów Pata Caseya i Josha Millera. Za produkcję filmu odpowiadają Kelly McCormick i David Leitch z wytwórni 87North, a nad projektem czuwać będą dyrektorzy Universal Pictures, Matt Reilly i Tony Ducret. Casey i Miller w jednym z wywiadów potwierdzili, że sequel rozszerzy zakres historii, obiecując "więcej Davida Harboura".

Pierwszy film podczas wyświetlania w kinach film zarobił na całym świecie ponad 76 milionów dolarów przy budżecie wynoszącym 20 milionów dolarów. Opowiada on o świętym Mikołaju, który trafia na bogatą rodzinę wziętą za zakładników. Przestępcy nie są przygotowani na niespodziewanego bojownika. Święty Mikołaj staje w obronie rodziny i pokazuje, że Mikołaj nie jest już taki święty.

Violent Night 2 swą kinową premierę zaplanowaną ma na 4 grudnia 2026 roku.

Źrodło: ComingSoon