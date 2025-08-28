Najsłynniejsi młodzi detektywi powracają! Zwiastun filmu "Biuro detektywistyczne Lassego i Mai. Licz do czterech" 0

Lasse i Maja wracają do gry. Tym razem czeka na nich strasznie fajna zagadka, która poprowadzi ich do tajemnicy starej maskotki zawodów w Valleby. Fabuła projektu inspirowana jest bestsellerową serią książek Martina Widmarka i Heleny Willis. Zobacz zwiastun kolejnego filmu z serii "Biuro detektywistyczne Lassego i Mai. Licz do czterech".

Wczytywanie... kadr z filmu "Biuro detektywistyczne Lassego i Mai. Licz do czterech"

Po 13 długich latach do Valleby wracają zawody, w których nagrodą jest duża suma pieniędzy. Na kilka dni przed startem dochodzi do kontuzji jednego z zawodników. Wkrótce mają miejsce kolejne wypadki. Czy ktoś za nimi stoi? Czy ma to związek ze starą legendą maskotki tych zawodów? Lasse i Maja, dwójka najsłynniejszych młodych detektywów, rozpoczynają śledztwo! Zagadka szybko okazuje się jednak bardziej zawiła i mroczniejsza niż im się wydawało. Do tego Maja i Lasse zaczynają wątpić w sens swojej współpracy. Czy zdołają zapobiec kolejnym niebezpiecznym wydarzeniom i czy uda im się uratować nie tylko zawody, ale i swoją przyjaźń? Czy Biuro Detektywistyczne przetrwa?

Jest to siódma część ukochanej serii filmowej. Do polskich kin trafi ona 3 października. To szwecka produkcja za reżyserię, której odpowiada Tina Mackic.

Źrodło: Młode Horyzonty