Zwiastun 2. sezonu "Minuty ciszy" - czy dawne urazy zostaną schowane do grobu?

Nadchodzi drugi sezon serialu Minuta ciszy. Przygotujcie się na nowe emocje, nowe pionki na cmentarnej planszy, kolejne szantaże, groźby, tajemnice i trupy w szafie. A w tle branża pogrzebowa, która wciąż pozostaje tematem tabu. W rolach głównych powracają Robert Więckiewicz i Piotr Rogucki.

Koniec wakacji nie oznacza końca bezwzględnej walki o dominację na lokalnym rynku usług pogrzebowych między Mietkiem Zasadą a Jackiem Wiecznym. Stawkę podbija fakt, że na arenie pojawia się gracz, któremu nie brakuje asów w rękawie. Czy dotychczasowi wrogowie będą musieli podać sobie rękę (i łopatę) i wspólnie wykopać grób przeciwnikowi?

W Bożej Woli śmierć to dopiero początek. Po tym jak pierwszy sezon zakończył się w atmosferze skandalu i zamachu na życie, dotychczasowi wrogowie – Mietek Zasada (Robert Więckiewicz) i Jacek Wieczny (Piotr Rogucki) – zmuszeni są połączyć siły, aby przetrwać. Na ich terenie pojawia się bowiem Jerzy Pazera (Grzegorz Wolf) – przeciwnik, który bez skrupułów dąży do likwidacji ich biznesów. Znany z pierwszego sezonu przedsiębiorca dostaje od losu niezwykłą szansę. Nowym proboszczem w Bożej Woli zostaje jego pasierb Łukasz Wieczór (Kamil Szeptycki). Dzięki temu Pazera wraz ze swoją życiową partnerką Wandą (Dorota Segda) – matką księdza i właścicielką krematorium – perfekcyjnie rozkręca rodzinne imperium kupując dodatkowo pod Bożą Wolą dom weselny. Krok po kroku monopolizuje okolicę, pozbawiając zleceń Zasadę i Wiecznego.

Czy bohaterom uda się odzyskać kontrolę nad rynkiem? Czy Celince (Aleksandra Konieczna) powróci pamięć? Na jaki pomysł nowego biznesu wpadnie Synek (Karolina Bruchnicka) i w jakie kłamstwo zostanie wplątana? Z kim Madzia Majorowa (Aleksandra Popławska) dokona sojuszu?

Poniżej wspomniany zwiastun:

A tak prezentuje się plakat promujący 2. sezon serialu:

Na ekran powrócą znani bohaterowie, zagrani przez Roberta Więckiewicza, Piotra Roguckiego, Grzegorza Wolfa, Aleksandrę Konieczną, Aleksandrę Popławską, Karolinę Bruchnicką, Adama Bobika, Tomasza Drabka, Wojciecha Skibińskiego, Mikołaja Chroboczka i Martę Ścisłowicz. Do obsady dołączyli Kamil Szeptycki, Kinga Jasik i Dorota Segda.

Za nową odsłonę serialu Minuta ciszy odpowiadają twórcy pierwszego sezonu, reżyser Jacek Lusiński wraz ze współscenarzystą Szymonem Augustyniakiem.

Premiera nowych odcinków serialu już 12 września w serwisie streamingowym CANAL+.

Źrodło: media.pl.canalplus.com