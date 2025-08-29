Legenda "Robin Hooda" w nowej wersji - MGM+ prezentuje zwiastun serialu 0

MGM+ ujawniło datę premiery serialu "Robin Hood", nowej wersji legendy wyprodukowanej przez Lionsgate TV. Wraz z tą informacją do sieci trafił pierwszy materiał wideo promujący produkcję.

Wczytywanie... kadr z serialu "Robin Hood"

W obsadzie znajdują się Jack Patten jako Robin, Lauren McQueen jako Marian, Sean Bean jako szeryf Nottingham, Steven Waddington jako hrabia Huntingdon, Lydia Peckham jako Priscilla z Nottingham i Connie Nielsen jako królowa Eleonora Akwitanii.

Projekt jest określany mianem romantycznej przygody i nowoczesnego podejścia do historii z historyczną autentycznością, psychologiczną głębią i zwiększonym naciskiem na relację między Robinem i Marian.

Historia ukazana w serialu rozgrywa się w następstwie inwazji Normanów na Anglię. Robin (Patten) jest synem saksońskiego leśnika, podczas gdy Marian (McQueen) jest córką normańskiego lorda. Para zakochuje się w sobie i pracuje razem, aby walczyć o sprawiedliwość i wolność. Gdy Robin wyrasta na przywódcę bandy buntowników wyjętych spod prawa, Marian infiltruje władzę na dworze. Oboje współpracują ze sobą, aby udaremnić korupcję królów i zaprowadzić pokój w kraju.

Poniżej wspomniany teaser:

John Glenn jest showrunnerem i producentem wykonawczym serialu wraz z Jonathanem Englishem.

Robin Hood zadebiutuje 2 listopada. Składa się na niego dziesięć epizodów.

Źrodło: MGM+, Dark Horizons