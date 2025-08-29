Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Prime Video rozszerza ofertę TVOD w Polsce dodając ponad 200 sezonów seriali telewizyjnych dostępnych do zakupu Prime Video 0

Prime Video ogłosiło poszerzenie oferty TVOD o seriale, wprowadzając ponad 200 sezonów seriali telewizyjnych dostępnych do zakupu. Nowa oferta umacnia pozycję Prime Video jako platformy rozrywkowej, zapewniając klientom Prime jeszcze więcej możliwości i elastyczności w korzystaniu z ulubionych treści.

Katalog seriali obejmuje takie hity jak Gra o tron, Ród smoka, Rekrut, Yellowstone, Orange Is the New Black, 1883, Rick i Morty czy 1923, a także uwielbiane klasyki telewizyjne, takie jak Przyjaciele, Mad Men, czy Columbo. Nowa oferta jest w pełni zintegrowana z Prime Video, dzięki czemu klienci Prime mogą łatwo odkrywać i korzystać zarówno z treści dostępnych w ramach subskrypcji, jak tych płatnych – wszystko w jednym miejscu. Na debiut oferty seriali klienci Prime mogą skorzystać ze specjalnej promocji, dzięki której każdy nowy sezon można kupić za jedyne 20,99 zł przez określony czas. Usługa Amazon Prime jest dostępna w ramach bezpłatnego 30-dniowego okresu próbnego, a po tym okresie subskrypcja jest dostępna za jedyne 49 zł rocznie lub 10,99 zł miesięcznie.

To rozszerzenie oferty stanowi znaczący krok w realizacji naszej misji dostarczania kompleksowej rozrywki naszym klientom w Europie, łącząc dotychczasową ofertę Prime Video z możliwością zakupu popularnych seriali oraz wypożyczania lub kupowania filmów, zapewniając klientom jeszcze

bq. większy wybór ulubionych tytułów. Z entuzjazmem czekamy, aby zobaczyć, jak ta nowa oferta seriali zostanie przyjęta przez naszych klientów Prime Video i Amazon w Polsce.

powiedział Stephan Bauer, dyrektor TVOD w Prime Video na Europę

Nowa oferta seriali telewizyjnych w ramach TVOD uzupełnia ogromna bibliotekę filmów, seriali i programów dostępnych w ramach subskrypcji Amazon Prime. Wśród nich znajdują się produkcje Amazon MGM Studios, takie jak: Fallout, Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy, Reacher, czy The Boys, a także ulubione polskie produkcje własne takie jak: LOL: Kto Się Śmieje Ostatni, Lewandowski – Nieznany, nadchodzący dokument o Wojciechu Szczęsnym czy nowy sezon Good Luck Guys. Klienci mogą korzystać również z treści od partnerów, takich jak AppleTV+, Skyshowtime Viaplay, Crunchyroll, FILM TOTAL, MGM i Dobre, bo polskie za pośrednictwem dodatkowych subskrypcji. Wszyscy klienci, niezależnie od tego, czy korzystają z subskrypcji Amazon Prime, mogą wypożyczać lub kupować filmy, w tym hity kinowe, takie jak: Minecraft: Film, Mission Impossible – The Final Reckoning czy Bridget Jones: Szalejąc za facetem za pośrednictwem sklepu Prime Video Store.

Źrodło: Prime Video