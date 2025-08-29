Adam Driver w zwiastunie dramatu "Father, Mother, Brother, Sister" 0

W sieci zadebiutował pierwszy zwiastun dramatu Father, Mother, Sister, Brother. To filmowa antologia prowadzona przez Adama Drivera i Cate Blanchett. Film będzie miał swoją światową premierę w ten weekend na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji.

Film przedstawia trzy oddzielne historie dotyczące relacji między dorosłymi dziećmi, ich nieco odległym rodzicem (lub rodzicami) i sobą nawzajem. Każda z trzech części rozgrywa się w teraźniejszości i każda w innym kraju. Akcja „Ojca” rozgrywa się w północno-wschodniej części USA, „Matki” w Dublinie w Irlandii, a „Siostry” w Paryżu we Francji.

Adam Driver i Mayim Bialik wcielają się w rodzeństwo, które sprawdza, co się dzieje z ojcem, podczas gdy Cate Blanchett i Vicky Krieps grają siostry, które muszą stawić czoła swojej emocjonalnie odległej matce. Z kolei Indya Moore i Luka Sabbat wcielą się w bliźniaki, które muszą poradzić sobie z rodzinną tragedią.

Poniżej wspomniany zwiastun:

W obsadzie znajdują się również Tom Waits, Charlotte Rampling, Sarah Greene i Françoise Lebrun.

Film został napisany i wyreżyserowany przez uznanego filmowca Jima Jarmuscha, który na swoim koncie ma komediodramat Kawa i papierosy, horror romantyczny Tylko kochankowie przeżyją oraz horror komediowy Truposze nie umierają.

Father, Mother, Brother, Sister do amerykańskich kin trafi 24 grudnia tego roku. Jego polska data premiery nie jest jeszcze znana.

Źrodło: ComingSoon