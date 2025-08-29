Danny Ramirez nowym "Człowiekiem z blizną" - powstaje współczesna wersja klasyka 0

Danny Ramirez nie tylko wcieli się w głównego bohatera, ale też wyprodukuje projekt poprzez swoją firmę Pinstripes, którą prowadzi wraz z wieloletnim współpracownikiem Tomem Culliverem. Nowa odsłona nie będzie powieleniem słynnego filmu Briana De Palmy z 1983 roku, w którym niezapomnianą kreację stworzył Al Pacino. Ramirez i Culliver sięgają do źródła, czyli powieści Armitage'a Traila z 1930 roku, która jest już w domenie publicznej i wcześniej posłużyła Howardowi Hawksowi, jako podstawa dla wersji z 1932 roku.

Chcemy to unowocześnić, biorąc inspirację z oryginalnej powieści. Wiadomo, że spuścizna Pacino jest ogromna, podobnie jak film z lat 30., ale dziś to idealny moment na nową interpretację.

powiedział Culliver w rozmowie z "Deadline"

Ramirez podkreśla, że nowa wizja pozwoli mu wpleść w postać elementy jego kolumbijskiego i meksykańskiego dziedzictwa. Twórcy zapowiadają również, że nie chodzi o tanią grę na nostalgii.

Nie robimy tego z wyrachowania. W ostatnich 20 latach było zbyt wiele remake’ów bez pomysłu. Tu mamy coś do powiedzenia.

dodaje Culliver

Ramirez ma przed sobą napięty grafik. Właśnie kończy zdjęcia do Avengers: Doomsday, a w przyszłym roku zagra u Todda Haynesa w filmie "De Noche" obok Pedro Pascala. Powróci też w rozszerzonej roli Manny’ego w trzecim sezonie The Last of Us.

Źrodło: Deadline